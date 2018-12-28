Американские школы отказываются от домашних заданий — Fox News оценил плюсы и минусы

Некоторые школы в США запретят задавать домашние задания или ставить за них оценки, сообщает Fox News со ссылкой на Wall Street Journal. По мнению сторонников запрета, дети слишком загружены и им надо дать больше времени на отдых и общение. Критики инициативы опасаются, что без домашних заданий юные американцы разучатся планировать своё время, а родители не смогут контролировать их успеваемость.

Для детей одна из главных рождественских радостей, конечно же, в том, что целую неделю — или около того — не надо ходить в школу! Но теперь некоторые школы ограничивают объём домашних заданий на вечер или от них отказываются совсем. Другие школы больше не ставят детям оценок за домашнее задание. Об этом сообщает Wall Street Journal. Цель отмены домашних заданий — в том, чтобы у учащихся было больше времени на семью, чтение и отдых. Ранее родители жаловались на чрезмерную загруженность детей.



Один из родителей, поддерживающих эту политику, заявил: «У этих детей так много домашних заданий, начиная со всё более раннего возраста. И не дай Бог у них есть какие-то другие занятия после школы, или они хотят провести время с семьёй».



Однако некоторые учителя утверждают, что это нововведение лишает их способа закреплять материал урока, а некоторые родители чувствуют, что их исключили из учебного процесса. Вот заявление одного из них: «У меня дома принято держать руку на пульсе, и домашние задания — это возможность выяснить, не отстаёт ли наш ребёнок… Я думаю, что родителей здесь просто не учитывают».



МЕЛИССА ФРЭНСИС, ведущая Fox News: У меня такое чувство, Харрис, что на этот счёт у нас с вами разные мнения…



ХАРРИС ФОЛКНЕР, ведущая Fox News: Здесь речь идёт об ответственности и распоряжении своим временем. Этому учат сроки сдачи проектов и домашние задания — без них эти качества начинают хромать. Если, конечно, нет каких-то других стимулов. Например, работы. Но тебе девять лет, у тебя нет работы, зато есть домашнее задание!



КЭТРИН ПАВЛИЧ, ведущая Fox News: Или футбол.



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Ладно. Я в этой битве выступлю на другой стороне. Потому что в Нью-Йорке есть такое явление: некоторые школы задают очень много и хвастаются, что дети засиживаются над домашним заданием до часа ночи. Это какое-то безумие. Я бы сказала, что школа, в которую ходит мой старший сын, очень конкурентоспособна, материал они проходят очень быстро, получают много знаний, но у них есть в расписании «ученические часы»… Я хочу сказать, что мой сын проводит там восемь с лишним часов в день, и если они не могут за это время научить его всему, что нужно… Я провожу дома всего несколько часов и хочу побыть с ним, позаниматься спортом или ещё чем-нибудь…



ХАРРИС ФОЛКНЕР: Я говорю не об этом. Конечно, там чрезвычайно большая нагрузка, там есть спорт, который также развивает социальные навыки, и так далее… Но должно быть какое-то равновесие. Я не хочу, чтобы домашние задания совсем отменили!



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Не совсем!



КЭТРИН ПАВЛИЧ: А меня это устраивает! Я думаю, учителя должны отвечать за то, чему научили в классе. Это придаёт учителю больше ответственности, чтобы он выполнял поставленные задачи в классе. И ещё это мотивирует детей вникать в то, что они сегодня проходят, повторять это на следующий день в начале урока и двигаться дальше. А если у вас возникают проблемы, можно прийти после уроков, позаниматься с репетитором и с родителями дома… Конечно, можно закреплять это дома, но…



ХАРРИС ФОЛКНЕР: Можно задать уточняющий вопрос? Вы и вправду думаете, что люди будут проводить с детьми гораздо больше времени, если те не будут делать домашние задания? Потому что многие дети в любом случае мало видят своих родителей: у всех ведь работа!



КЭТРИН ПАВЛИЧ: Да, но это не… Суть в том, что не следует всегда выносить учебный процесс за пределы школы. Я думаю, что учителя обязаны учить в классе, выполнять там поставленную задачу и идти домой. Чтобы дети могли побыть детьми, вместо того чтобы делать кучу домашних заданий.



ХАРРИС ФОЛКНЕР: Я в меньшинстве!



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Не знаю, вот у меня дома…



КЭТРИН ПАВЛИЧ: У меня, ко всему прочему, ещё нет детей, так что моё мнение, возможно, изменится.



МЕЛИССА ФРЭНСИС: Нет. Потому что, пока мои дети не подросли, я тоже думала, что домашние задания необходимы, что они имеют ключевое значение и что речь идёт о том, как организовать свою жизнь. Но теперь я живу здесь, я забираю детей с различных спортивных тренировок, мы возвращаемся домой, делаем домашние задания… Но после этого мне нужно хоть чуть-чуть времени. Потому что потом… Позанимались спортом, сделали домашнее задание, поужинали — и пора спать. А мне нужно хоть немного времени, чтобы посидеть с ними, поговорить о том, как у них прошёл день!



Дата выхода в эфир 25 декабря 2018 года.