Fox News: учительница, рассказавшая детям, что Санты не существует, лишилась работы

Внештатная учительница школы в Нью-Джерси, недавно сообщившая первоклассникам о том, что Санта-Клауса нет, больше не работает в этом учебном заведении, сообщает Fox News. Как напоминает издание, отвечая на вопросы детей в классе преподавательница созналась, что Санта-Клаус, зубная фея и пасхальный кролик в реальности не существует, чем чрезвычайно расстроила детей и вызвала возмущение родителей.
Внештатная учительница школы Cedar Hill Elementary в Монтвилле, штат Нью-Джерси, недавно сообщившая первоклассникам о том, что Санта-Клауса не существует, больше не работает в этом учебном заведении, сообщает Fox News.
Об этом изданию рассказала куратор школьного округа Монтвилль Рене Ровтар. При этом Ротвар отказалась от дальнейших комментариев по данной теме, сославшись на конфиденциальность сведений о работе с персоналом.
Как напоминает издание, учительница, чьё имя не разглашается, отвечая на вопросы детей в классе, опровергла существование не только Санта-Клауса, но и пасхального кролика, зубной феи, эльфов и лепреконов.
Как отмечается в заявлении со стороны куратора, «ситуация с Сантой» вызвала гнев родительского сообщества. «Многим из родителей пришлось устранять последствия после прихода детей домой из школы», — написала в Facebook мама одного из учеников Лиза Саймек.
Мама другой ученицы рассказала местному новостному каналу о том, что её шестилетняя дочь Адриана была «чрезвычайно расстроена произошедшим», поскольку от всего сердца верила в «дух рождества» и всё с ним связанное, включая Санту.
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