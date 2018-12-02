Independent: в США с эфира сняли рождественскую песню 40-х — оскорбляет движение #MeToo

Слушатели радиостанции Star 102 в американском Кливленде добились запрета рождественской песни Baby It’s Cold Outside, написанной в 1944 году, передаёт The Independent. Отмечается, что текст композиции сочли противоречащим движению #MeToo.
Американская радиостанция Star 102 в Кливленде, штат Огайо, сняла с эфира известную рождественскую композицию Baby It’s Cold Outside после того, как слушатели сочли её противоречащей движению #MeToo, сообщает The Independent.
«Мир, в котором мы живём, теперь очень чувствителен, и люди легко обижаются. Но в мире, где #MeToo наконец-то наделило женщин голосом, которого они заслуживают, для этой песни нет места», — отметил ведущий радиостанции Гленн Андерсон.
Текст песни, написанной в 1944 году, повествует о мужчине, который пытается убедить свою возлюбленную не возвращаться домой. Вместо этого он предлагает ей остаться у него, ссылаясь на плохую погоду. Однако женщина неоднократно отвергает предложение.
В песне звучат следующие слова: «Я, правда, не могу остаться (Милая, не отказывайся)», «Я должна отказаться, нет, нет (Не возражаешь, если я подойду ближе?)», а также «Скажи, что в этом напитке?»
Многие увидели в последней фразе намёк на изнасилование на свидании, однако другие настаивают, что в 30-е годы прошлого века эта фраза, фактически, означала лишь «Я говорю правду».
«В тексте этой песни женщина ясно говорит «нет», — приводит The Independent слова президента Кливлендского центра помощи изнасилованным женщинам Сондры Миллер. — А нам заявляют: не означает ли «нет» на самом деле «да»? Я думаю, в 2018 году все согласны с тем, что «нет» значит «нет», и нужно сразу остановиться».
Тем не менее, подавляющее большинство принявших участие в опросе относительно неуместности песни на страничке радиостанции в Facebook выступили против снятия Baby It’s Cold Outside с эфира.
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