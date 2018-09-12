Daily Wire: травля мужчин погубит движение #MeToo

Когда кто-то из известных мужчин высказывает обоснованные опасения по поводу #MeToo, против него сразу же начинается беспощадная травля, констатирует ведущий The Daily Wire Бен Шапиро. По мнению гостьи студии, публицистки и феминистки Кристины Хофф Соммерс, отказ от цивилизованного диалога между мужчинами и женщинами не поможет решить проблему сексуальных домогательств и лишь приведёт к провалу движения #MeToo.

БЕН ШАПИРО, ведущий The Daily Wire: Я хотел спросить вас, в чём важность движения #MeToo? Потому что этот хэштег, конечно же, в центре внимания. Люди делятся своими историями. И опять-таки, похоже, что многое здесь смешалось. Одни пишут: «#MeToo, меня однажды неприлично окликнули в метро», — в то время как другие пишут: «#MeToo, меня изнасиловал родственник», — или что-то в этом роде. И всё это как бы оказывается в одной категории, а всякого, кто думает иначе, просто рвут на части. Я пытаюсь вспомнить, кто из актёров недавно высказал мнение о том, что есть некая градация тяжести…



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС, публицистка: Мэтт Деймон?



БЕН ШАПИРО: Мэтт Деймон, точно!



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Мэтт Деймон, кажется, в интервью ABC News, сказал… Он вёл себя очень вежливо. Он сказал, что ему небезразлично это движение. Многих хороших мужчин — и либералов, и консерваторов — точно так же ужасают истории о Харви Вайнштейне. И он сказал: «Мне это небезразлично, я хочу, чтобы движение было успешным. Но есть разные степени вины — и наказание должно быть пропорционально». Он сказал: «Хлопнуть кого-то по заднице — это не то же, что изнасиловать».



И тут же актриса, игравшая с ним в одном фильме, Минни Драйвер… Вы ведь знаете это новое явление — разгневанная женщина в Twitter? Она начала вопить: «Ты! Да что ты такое говоришь?! Это всё плохо!» Но он же вовсе не говорил, что это хорошо, он просто сказал, что есть… Вся наша юридическая и нравственная система основана на том, что за что-то судят более строго, а за что-то — менее. Она заявила, что считает это недопустимым. А потом сказала: «Мэтт Деймон должен…» — я не могу произнести это слово. STFU.* «Он должен заткнуться!»



Вот это, по-моему, погубит движение. Потому что я и вправду считаю, что нам нужно подтянуть отношения мужчин и женщин до норм XXI века. На работе у людей происходило слишком много того, что вызывало недовольство. Но мужчины и женщины должны решать эту проблему вместе. Вместо того чтобы делать из мужчин врагов. Мол, женщины хорошие, а мужчины плохие. Нет же, это всё люди, и вместе они делают мир лучше. Это и пытался сделать Мэтт Деймон.



А потом он заявил: «Знаете, я больше ничего не скажу. Сейчас для меня время слушать». Если уж Мэтт Деймон… А он, я думаю, был вынужден это сделать. Была ведь петиция: 30 тысяч сторонников движения #MeToo добивались, чтобы его вырезали из следующего фильма!



БЕН ШАПИРО: Да уж. То же самое — или что-то похожее — произошло с Генри Кавиллом, который всего лишь сказал: «Знаете, в своей личной жизни… Я знаменит, и когда я иду на свидание, мне приходится волноваться о том, что человек, который сидит напротив, знает, что я богат и знаменит. И любое ложное обвинение могло бы погубить мою карьеру и стоить мне миллионов долларов. Так что я скорее пойду куда-то со своей бывшей девушкой — её я хотя бы знаю, ей я доверяю, — чем приглашу на свидание какую-то другую женщину». И его за это просто растерзали. Потому что как он посмел высказать что-то столь логичное!



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Да. Мужчинам приходится помалкивать. От этого не будет никакой пользы. На самом деле это погубит движение.



Дата выхода в эфир 09 сентября 2018 года.



* STFU (Shut the fuck up) — просьба замолчать, выраженная в грубой форме (прим. ИноТВ).