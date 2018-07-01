Le Figaro: борьба за равноправие на Западе привела к «кризису мужественности»

Движение #MeToo оттеснило на второй план другой феномен, который начал проявляться в западном обществе — «всеобщее отставание мужского пола», сообщает Le Figaro. По мнению французского издания, западные мужчины испытывают большие затруднения, пытаясь найти своё место во всё более эгалитарном обществе, а необходимость мужественности перестала быть чем-то очевидным и теперь систематически ставится под сомнение.

«Запад потерял веру в мужественность» — таково название публичной лекции канадского академика Джордана Петерсона, который всего два года назад был неизвестен, а теперь стал, по выражению газеты The New York Times, «самым почитаемым и ругаемым интеллектуалом» в интернете. Успех Петерсона во всём мире свидетельствует о феномене, который оттесняется на второй план движением #MeToo. Этот феномен заключается «во всё большей обеспокоенности по поводу мужественности западных мужчин». За волной негодования против мужского господства скрывается другая истина —«всеобщее отставание мужского пола», пишет Le Figaro.

Эта тема стала особенно популярной в Америке. В 2006 году американский профессор Харви Мэнсфилд опубликовал эссе «Мужественность», в котором он попытался определить контуры мужественности во всё более нейтральном западном обществе. В 2008 году был создан сайт «Искусство мужественности», который предоставляет миллионам посетителей практические и теоретические советы о том, как «быть мужчиной».

«Существует общее ощущение распространившегося затруднения — затруднения, которое испытывают западные мужчины, пытаясь найти своё место во все более эгалитарном обществе», — отмечает французское издание. Это затруднение вызывает много споров как в Соединённых Штатах, так и во Франции. Так, например, 21 мая в парижском Théâtre de l'Œuvre журналистка Наташа Полони организовала круглый стол под названием «Мужчина — вымирающий вид?», в котором также участвовали философ Оливия Газале, журналистка Пегги Састр и психиатр Жан-Франсуа Бёзо.

«На эту тему круглого стола меня вдохновило всё то, что я видела в последнее время — то есть, все те мужчины, о которых заговорили во время дебатов вокруг дела Вайнштейна. Я испытывала жалость к этим мужчинам, которые вынуждены были заглаживать свою вину, извиняться за то, что они мужчины, объявлять себя феминистами», — объясняет Наташа Полони.

«Мы не можем быть равнодушны к антропологическим изменениям, которые происходят на наших глазах: в мире, где необходимость разделения на два пола перестала быть очевидной, мужчины стали занимать новое место, — анализирует Марсель Гоше. — Внимание общественности очень часто фокусируется на усилении влияния женщин на всех уровнях или на постоянном неравенстве, из-за которого они страдают. Но как же может эта «женская революция» не влиять на другой пол? В этом смысле изменения и не такие уж незаметные. Необходимость мужественности перестала быть очевидной и теперь систематически ставится под сомнение».

«Мужчины, действительно, потеряли контроль над продолжением рода, не успевают в школе, а физическая сила, которая была их достоянием, больше не несёт пользы для общества», — утверждает Le Figaro. Во Франции отставание 15-летних мальчиков в понимании прочитанного составляет в среднем три четверти школьного года. Это отставание в школе продолжается и в трудовой деятельности. Женщины извлекают выгоду из деиндустриализации и появления «экономики знаний». Во Франции уровень занятости мужчин снизился с 82,3% до 76,3% в период между 1997 и 2016 годами, тогда как этот же показатель у женщин увеличился с 66,6% до 69,2%. Если сравнивать по наличию высшего образования, то и тут женщины обходят мужчин — 49% против 39%.

«Мужские проблемы — это то, с чем я сталкиваюсь каждый день! — отмечает сексолог Тереза ​​Арго. — Отношения, основанные на силе, больше не могут быть реализованы в общественной сфере, поэтому они воспроизводятся в интимной и сексуальной сферах. Для многих мужчин они становятся местом для взятия реванша. Просмотр порнографических материалов — наиболее яркое проявление. Я это наблюдаю также у женщин, которые изменяют своим мужьям. Многие из них больше не хотят своих мужчин, потому что те лишаются своих мужских черт».

Столкнувшись с ростом требований к себе и отсутствием обрядов посвящения во взрослую жизнь, многие мужчины опаздывают со вступлением в отцовство или даже отказываются от него. Это, по словам учителя Мартина Декейсера, приводит к «новой мужской культуре незрелости». «Вступление во взрослую жизнь для молодых людей стало происходить намного сложнее, чем для девушек», — утверждает он. Они находят пристанище в молодёжной культуре, состоящей из постоянных насмешек, которая в основном проявляется в интернете или в видеоиграх. Они, как правило, убегают, возлагая всю ответственность на женщин, особенно на матерей, пишет Le Figaro.