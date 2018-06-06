Daily Mail: шорты пали жертвой в борьбе за гендерное равенство в британских школах

Если мальчикам жарко ходить летом в брюках, они могут смело надевать… юбки, заявило родителям руководство одной из британских школ. Как пишет Daily Mail, в учебном заведении подчёркивают, что шорты не являются частью рекомендованной «более официальной» униформы, поэтому их носить нельзя, а вот юбки, с учётом «гендерно нейтральной политики» руководства, можно.

Руководство средней школы Чилтерн Эдж (Chiltern Edge) в британском графстве Оксфордшир запретило мальчикам носить шорты — те, кому слишком жарко ходить в летние дни в брюках, могут надевать юбки, сообщает Daily Mail. Таким образом учебное заведение реализует свою новую «гендерно нейтральную политику в отношении школьной формы».

Как отмечает издание, руководство школы рекомендовало «более формальный» стиль одежды для учащихся в начале года. Согласно новым правилам, единственными приемлемыми вариантами «низа» оказались юбки и брюки.

Когда один из родителей поинтересовался, может ли его сын ходить в школу в строгих шортах, руководство заявило, что они не являются частью рекомендованной униформы. Также отцу объяснили, что политика в отношении школьной формы в заведении «гендерно нейтральная», поэтому при желании мальчики могут приходить в юбках.

«Мне сказали, что шорты не являются частью школьной формы. Обидно, что мы не можем подходить к этому вопросу более рассудительно. Мы не просим каких-то мини-юбок и джинсов в обтяжку — просто обычные серые строгие шорты на пару месяцев в году, это же не так критично», — прокомментировал озадаченный родитель. При этом мама ещё одного ученика жалуется: «Бред какой-то — заставлять детей в жару носить пиджаки и галстуки».

Daily Mail объясняет, что Чилтерн Эдж далеко не единственное учебное заведение в стране, которое пытается внедрять «гендерно нейтральную политику», чтобы трансгендерные ученики чувствовали себя более комфортно. Многие школы с недавних пор утверждают, что юбки и брюки могут носить учащиеся любого пола. По закону «О равенстве», руководство учебных заведений обязано защищать трансгендеров от дискриминации.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

smileyhappy: А что изменится, если мальчик захочет надеть шорты? Я просто не понимаю, в чём проблема, если это будет пара строгих шортов.

Mighty Mouse: Это становится уже смешно. Мне больше и сказать нечего.

LucyScratcher: Самое время, повсюду равенство. Камня на камне не оставят от угнетательских правил XX века.

Fitta_Poncewell: Мне кажется, им следует ввести одну униформу для всех полов, включая мальчиков, девочек и всех остальных. Давайте там понейтральнее, ребят.

CJP: Само навязывание школой юбок — уже гендерный выбор. С точки зрения гендерной нейтральности, было бы правильно предоставлять в качестве формы и юбки, и шорты, и разрешать девочкам носить шорты, а мальчикам, если они хотят, юбки.

Что куда более страшно — это то, что эти учителя учат наших детей.