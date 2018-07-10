HuffPost: французы подняли Макрона на смех за слова о #MeToo

Выступая перед членами парламента, Эммануэль Макрон заявил, что Франция «предчувствовала» появление движения #MeToo, и рассказал о собственных заслугах в борьбе за гендерное равенство, сообщает Huffington Post. Как отмечает издание, эта фраза вызвала волну «иронии, сарказма и ярости» среди французов. По мнению интернет-пользователей, слова президента самонадеянны и далеки от действительности.

Выступая перед французскими парламентариями в Елисейском дворце 9 июля, Эммануэль Макрон произнёс фразу, реакцией на которую стала «ирония, сарказм и даже ярость», сообщает французский Huffington Post.

«Борьба за равенство мужчин и женщин могла показаться смехотворной в прошлом. Но когда пришло время #MeToo, Франция была готова. Мы не просто откликнулись на это движение, мы его предчувствовали», — заявил французский президент, ссылаясь на заявления, сделанные им во время предвыборной кампании, а также инициативы его собственного движения «Вперёд, Республика!»

Однако, как отмечает издание, самим активистам феминистского движения и движения #MeToo слова Макрона не пришлись по душе. Многие комментаторы назвали заявления президента «шокирующими», учитывая сохраняющийся «сексистский климат» во французском парламенте и обществе, несмотря на популярность хештега #MeToo. Так, после речи президента ответить ему с трибуны конгресса имели возможность 13 парламентариев-мужчин и всего одна женщина.

Что до самого движения в поддержку права женщин говорить о пережитом насилии, пользователи интернета напомнили Макрону, что оно возникло независимо от него и совсем по другому поводу.

«Сначала (Сиголен. — ИноТВ) Руаяль вдохновила Обаму, теперь Макрон утверждает, что вдохновил #MeToo», — иронизирует в Twitter заместитель главного редактора сайта журнала Marianne Тома Вампуй. «Макрон практически заявил, что это он стоит у истоков #MeToo. Во всяком случае, что он его предчувствовал. Хотя вообще-то это целиком и полностью движение гражданского общества», — вторит ему журналист Le Monde Матье Гоар.

Помимо этого, интернет-пользователи припомнили президенту, как депутаты его партии встречали овациями назначенного им министра, обвиняемого в изнасиловании. Некоторые назвали слова лидера государства «несмешной шуткой», другие же отнеслись к фразе со скепсисом, напомнив, что реакция французских СМИ и общественности на появление движения #MeToo была неоднозначной.

Как напоминает издание, в своём недавнем интервью телеканалу BFM TV и изданию Mediapart Макрон также с удовлетворением говорил о своих заслугах в деле продвижения идеи гендерного равенства. По его словам, основанное им движение «Вперёд, Республика!» прилагает одинаковые усилия для продвижения как кандидатов-мужчин, так и женщин на парламентских выборах. Кроме того, Макрон ставил себе в заслугу формирование «паритетного правительства» и объявление о начале «борьбы против насилия над женщинами».