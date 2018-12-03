TAPinto: Санта не настоящий — учительница в США украла у первоклашек Рождество

Внештатная учительница одной из американских школ во время занятий заявила шестилетним детям, что Санты не существует, чем вызвало негодование родителей, сообщает TAPinto. Кроме того, женщина заверила детей, что всех помощников Санты, Зубной феи и Пасхального кролика также нет.

Внештатная учительница школы Cedar Hill Elementary в Монтвилле, штат Нью-Джерси, за один день сумела настроить против себя пользователей социальных cетей и родителей всего городка, огорошив шестилетних детей словами о том, что Санта-Клауса не существует, пишет TAPinto.



Об инциденте на занятии сообщила мама одной из первоклашек, которым учительница, чьё имя не разглашается, заявила, что не существует не только Санты, но и его помощников: эльфов и летающих северных оленей.



«Дети стали кричать, что всё настоящее, а она продолжила, сказав, что нет ни эльфов, ни северных оленей. Ничего нет! Она разбила сердце моей дочери!» — написала в Facebook женщина.



Тем не менее, этого учительнице показалось мало. Она поспешила разрушить веру шестилетних детей в Пасхального кролика, Зубную фею и лепреконов.



Разъярённые родители призвали уволить женщину. При этом люди окрестили её Гринчем (персонаж книжки «Как Гринч украл Рождество» американского детского писателя Доктора Сьюза. — прим. ИноТВ), другие обвинили учительницу в «невежестве и бессердечии». Множество пользователей социальных сетей предложили пригласить человека, переодетого в Санта-Клауса, на занятие в класс, для того чтобы восстановить веру детей.



Директор школы Майкл Радж уже извинился перед родителями за инцидент. Как сообщает интернет-издание, он разослал родителям детей соответствующие письма.



«Внештатный учитель, по-видимому, заявила классу, что Санты не существует. Будучи отцом четырёх детей, я понимаю деликатный характер подобного заявления. От имени Cedar Hill Elementary я приношу вам свои извинения», — гласит отрывок писем.



Кроме того, Радж поспешил заверить родителей, что объяснил учительнице «недальновидность её поступка».



При этом, по словам женщины, впервые сообщившей об инциденте, её дочь не поверила словам учительницы и была счастлива, когда мама отвезла её к Санте в один из местных торговых центров.



«Я сказала ей, что учительница — помощник Крампуса, и она больше не вернётся. Дочь поверила мне», — приводит TAPinto слова женщины.