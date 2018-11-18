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Independent: «расистский» помощник Святого Николая поссорил жителей Нидерландов

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В ряде городов Нидерландов произошли столкновения между противниками и сторонниками Чёрного Пита, помощника голландского Святого Николая, сообщает The Independent. Отмечается, что многие жители страны усматривают в легендарном образе проявление расизма.
Independent: «расистский» помощник Святого Николая поссорил жителей Нидерландов
Reuters

Сразу в нескольких городах Нидерландов парады по случаю прибытия в страну Синтаклааса были омрачены столкновениями между сторонниками соблюдения традиций и активистами, считающими персонажа местных легенд Чёрного Пита проявлением расизма, пишет The Independent.

Дело в том, что зачастую во время парадов белые голландцы наряжаются в этого помощника голландского Святого Николая, разукрашивая лица в чёрный цвет. При этом многие жители Нидерландов полагают, что это содействует укреплению расовых стереотипов в обществе.
 
В знак протеста против Чёрного Пита в ряде голландских городов активисты вышли на улицы. В результате протесты переросли в потасовки со сторонниками легендарного образа. В Роттердаме это привело к задержанию трёх человек.
 
Премьер-министр страны Марк Рютте призвал к мирному проведению парадов, однако затруднился ответить, можно ли эту традицию считать хорошей.
 
«Мне кажется, общество согласно в одном — мы дарим детям волшебство новогоднего вечера», — заявилРютте.
 
При этом The Independent отмечает, что Чёрным Питом наряжаются не только участники традиционных парадов, но и тысячи детей, выстраивающиеся вдоль улиц, чтобы поприветствовать Синтаклааса и получить сладости. 
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Independent Великобритания Европа
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