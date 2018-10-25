Aftonbladet: шведское общество «гниёт изнутри» из-за бытового расизма

Рост популярности крайне правых и ужесточение риторики по отношению к мигрантам привели к тому, что Швеция столкнулась с неслыханным ростом бытового расизма, из-за которого общество постепенно начинает «гнить изнутри», пишет Aftonbladet. Выход из ситуации газета видит в консолидации общества, а также в политике нулевой толерантности к шовинизму на рабочих местах.

«Нам удалось нанять компетентных людей, которые горят любовью к своему делу и отлично работают. Но жизнь в Авесте стала для них практически невыносима», — приводит Aftonbladet слова главы местной государственной стоматологической клиники Роджера Линдберга.

Две коллеги Линдберга — Сара и Жасмин — проработали там стоматологами несколько месяцев, однако они уже успели задуматься о том, чтобы уехать из этого маленького шведского городка в провинции Даларна.

«Почему же? — задаётся вопросом издание. — Расизм, с которым к ним относятся пациенты и местные жители, их просто убивает».

Сара и Жасмин рассказывают о том, как люди кричат им вслед, что они «чёртовы обезьяны», а некоторые пациенты говорят им, что от них «несёт карри». Другие же просто просят другого врача или спрашивают, почему они так плохо говорят по-шведски.

В этих обстоятельствах государственная стоматология в Авесте решила, что её терпение по отношению к расизму лопнуло: пациентов, которые плохо себя ведут, будут просто выставлять вон. Однако, по мнению Aftonbladet, дело здесь не только в солидарности. Если Сара и Жасмин уедут из Авесты, это не замедлит сказаться на работе клиники. Почти во всей провинции наблюдается нехватка стоматологов, на приём выстраиваются длинные очереди.

Похожая ситуация сложилась и в сфере аптек. Там также чувствуется острая нехватка компетентных кадров, но проявления расизма к сотрудникам бывают и здесь. Аптекарей и фармацевтов обзывают; тех, кто носит чадру, — травят; некоторые клиенты отказываются, чтобы их обслуживали темнокожие. Одна из аптекарских сетей была вынуждена проинформировать своих сотрудников о том, что на всех покупателей, которые демонстрируют свои расистсткие наклонности, будут писаться заявления в полицию.

«Однако всё это происходит далеко не в вакууме», — отмечает газета.

В течение многих лет в Швеции формировалось некое сообщество, построенное на ненависти и подозрительности. Расцвет крайне правых партий и всё более жёсткая риторика по отношению к иммигрантам и беженцам привели к тому, что шведы постепенно к этому привыкают.

«Предрассудки превратились в достоинство и нашли дорогу в повседневные разговоры. То, о чём раньше шептались, теперь спокойно говорят вслух», — пишет Aftonbladet.

В конечном счёте, под ударом оказываются стоматологи, аптекари и обычные люди, которым нужно вылечить зуб или купить лекарство. Расизм ограничивает свободу людей, однако шовинизм — это яд, из-за которого общество начинает гнить изнутри.

«С бытовым расизмом нужно бороться — с помощью заявлений в полицию или политики нулевой терпимости — но бороться надо также и с его причинами. Любая стратегия против шовинизма должна начинаться с политики по консолидации общества», — уверена Aftonbladet.