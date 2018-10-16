Fox News: политкорректность «отвратительна» 80 процентам американцев

Если что-то может объединить американское общество, так это всеобщее отвращение к культуре политкорректности, полагает ведущий Fox News Грег Гатфилд. По его словам, в США имеет место тирания немногочисленных левых активистов, указывающих всем остальным, что можно и чего нельзя говорить.

Увидим ли мы конец политкорректности? Согласно новому докладу, 80 процентов населения считают политкорректность проблемой для нашей страны. Это мнение разделяют все: старые и молодые, чёрные, белые, азиаты, латиноамериканцы, представители коренных народов. Все они полагают, что политкорректное мышление — отстой! Я бы назвал это единством.



Две трети американцев относятся к «измождённому большинству», уставшему от раскола на два лагеря и от хождения на цыпочках вокруг особо обидчивых. Обратите внимание! Только восемь процентов американцев — прогрессивные активисты, самые левые из левых. Именно они насаждают политкорректность. То есть какие-то восемь процентов указывают нам, что можно и чего нельзя говорить! Похоже на тиранию! Но, как бы то ни было…



Действительно ли культура политкорректности ограничила свободу слова тем или иным образом? Я нашёл кое-какие книги, которые должны были выйти в этом году, но из-за культуры политкорректности их не опубликуют. Вот некоторые из них… И это меня очень злит! Эту книгу я нашёл одной из первых — «Конопатая Салли, Бетти-пятно, пигментная Пэм! 1000 забавных прозвищ для девочек с веснушками». Ужасно! И этого мы лишимся! Эх… «Твой папа похож на лучшего друга твоего папы»… Нет, простите. «Ты похож на лучшего друга твоего папы. 500 умных фраз для клоунов на именинах». Ужасно… Без всего этого мы живём… «У детей, которые делают «колесо», нет ни ума, ни друзей. 100 фактов о детстве, которых вам никто не рассказывал, потому что вы воняете». Это заставляет задуматься. Ух, вот это интересно! «Твой малыш на самом деле уродливый, так что больше не приводи его на ланч, Дебра…» Как много конкретики! «Я пытаюсь получить безлимит на коктейль «мимоза» за $29,95». Думаю, это написал продюсер для кого-то из домашних. А вот эту книгу написал Райан Гослинг. Да-да! «Я нахожу вас крайне непривлекательным. (Список из 10 тысяч американцев, которых я нахожу крайне непривлекательными)». Ну что, остановимся на этом?



ГОЛОС: Ещё шесть штук!



Ещё одну? Посмотрим… Как насчёт этого? «Если вы до 25 лет живёте с родителями, вы не бедствующий миллениал, а просто неудачник». Вот уж чего я не ожидал!



Итак, Кэт, я думаю, что это исследование гораздо значительнее, чем все думают. Потому что политкорректность… Если посмотреть на цифры, отвращение к культуре политкорректности питают более 80 процентов каждой этнической группы. Вот что могло бы объединить страну и убить политику, основанную на принадлежности к группе!



КЭТРИН ТИМПФ, корреспондент National Review: Я на это надеюсь. И я действительно считаю, что это ободряет. Но не в полной мере. Потому что приходится задуматься о том, насколько могущественна эта маленькая агрессивная толпа, одержимая политкорректностью…



Да.



КЭТРИН ТИМПФ, корреспондент National Review: Ведь стоит им назвать что-то расистским или сексистским, и люди тут же захотят не иметь с этим ничего общего. Даже если это абсолютно нелепо. Как, например, то, что серьги-кольца — это расизм и культурная апроприация.



Да уж.



КЭТРИН ТИМПФ: Это один из нелепых примеров, о которых я писала в National Review. Когда люди такое слышат, они могут просто сказать: «Ладно, я не буду этого касаться, потому что я не хочу, чтобы меня назвали расистом или сексистом». Так что с этими обвинениями они весьма могущественны, несмотря на то что они в меньшинстве. И нам необходимо помнить, что они в меньшинстве, и продолжать бороться за возможность говорить и действовать как нормальные люди. Потому что это очень важно.



То есть вы призываете атаковать меньшинство? Боже мой! Это ужасно! Не аплодируйте этому!



Дата выхода в эфир 13 октября 2018 года.