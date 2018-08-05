Le Figaro: Солженицын был прав — Россия стала свободной, а Запад поработила политкорректность

По случаю годовщины смерти Александра Солженицына французский писатель и политик Филипп де Вилье вспоминает в интервью Le Figaro, как тот предупреждал его о грозящем Западу духовном истощении. И на самом деле, по словам де Вилье, если раньше Запад был оплотом свободы, то теперь, наоборот, он стал заложником воли Соединённых Штатов и общества потребления.

Александр Солженицын был «человеком высокой культуры», который одновременно и олицетворял страдания всех отверженных, и был при этом прорицателем, поделился с Le Figaro своим мнением о Солженицыне лично знакомый с ним французский политик и писатель Филипп де Вилье. В интервью, приуроченном к десятилетней годовщине смерти Солженицына, де Вилье вспоминает выступление российского диссидента на открытии памятника Вандейскому восстанию, в котором он называл российскую революцию прямой преемницей французской, а гражданскую войну на западе Франции — родоначальницей коммунистического террора и примером для Ленина.

Как отмечает де Вилье, до падения Берлинской стены диссиденты действовали на Востоке, в Советском Союзе, а НАТО олицетворяло собой свободный мир. Но теперь, по его словам, всё кардинально изменилось. «Отныне Россия освободилась от всякой революционной идеологии. Она представляет собой свободный мир. И по многим аспектам Запад замолчал и сник до порабощённого мира. Мы стали колонией политкорректности по-американски, — приводит издание слова французского политика. — Солженицын жил во времена Иоанна-Павла II, который говорил о народах, об истоках христианства, о семьях. Мы же живём при Франциске, папе «Лагеря святых», при котором мигранты в Европе знаменуют собой второе пришествие Христа».

Де Вилье вспоминает, как Солженицын сказал ему однажды: «Вы в Европе затуманены разумом. Вы будете страдать. Пропасть глубока. Вы больны. Вы больны пустотой. Все ваши элиты потеряли представление о высших ценностях. Западная система движется к своему конечному состоянию духовного истощения: бездушному юридическому формализму, рациональному гуманизму, к потере внутренней жизни». По словам собеседника издания, Солженицын предсказал появление общества потребления, переходящего в нигилизм и абсолютный индивидуализм.

При этом де Вилье разделяет определённые симпатии Солженицына к Владимиру Путину. По его словам, связано это со стараниями российского президента по восстановлению гражданской, культурной и духовной жизни страны, что также принесло ему и признательность российского народа. Кроме того, он отмечает, что и в международном плане Россия теперь находится в сердце полицентричной системы вместе с Китаем и Индией и противостоит однополярному блоку, в котором голос Запада затихает под гнётом американцев.

Так, по словам де Вилье, когда он лично встречался с Путиным, тот назвал европейские санкции в адрес России глупостью, поскольку они отрывают Европу от России. А, по мнению французского политика, будущее Европы больше не должно писаться на американском континенте. Россия же должна быть ценным связующим звеном между Китаем и Европой, приводит Le Figaro слова Филиппа де Вилье.