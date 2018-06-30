American Thinker: Солженицын говорил о «нравственной нищете» Америки ещё 40 лет назад — и оказался прав

Речь Солженицына в Гарварде о расколе западного общества в 1978 году вызвала массу критики в прессе, опровергая мнение о том, что на Западе можно говорить всё, что думаешь. Но если проанализировать нынешнюю ситуацию, то сложно не заметить, что американцы сейчас действительно поглощены в основном достижением материальных целей, забывая о духовности, пишет American Thinker.

Когда в июне 1978 года Александр Солженицын произнёс в Гарварде речь под названием «Расколотый мир», которая была посвящена возникновению «разных миров» и оценке западного общества, западные СМИ поспешили обвинить его в том, что он сам «потерял равновесие» и олицетворяет «расколотый дух». Солженицын считал, что в США действительно можно открыто говорить всё, что думаешь. Но западная демократия «ждёт, чтобы ею восхищались», пишет глава Лондонского центра политических исследований Герберт Лондон в статье для American Thinker. После его выступления пресса заявила: «Этот гигант нас не любит».

Был ли Солженицын прав? По его мнению, по одну сторону разлома оказалась «свобода», которая с неутолимой страстью занимается накоплением материальных благ — и ценится превыше всего остального, а в центре этого уравнения находится человек, над которым «нет никакой силы». Результатом этого становится «нравственная нищета», занятая поисками смысла. В то же время он видел в США и позитивные признаки: «Постепенно передо мной начала раскрываться другая Америка: самое сердце страны, Америка маленьких городков, здравая Америка, о которой я думал, готовя эту речь», — цитирует American Thinker слова мыслителя.

Но если проанализировать это выступление сейчас, сорок лет спустя, и сравнить с нынешними культурными условиями на Западе — то окажется, что Солженицын даже проявил «чрезмерную осторожность», считает автор. По его мнению, США теперь полностью поглощены достижением материальных целей, забывая о духовности: «Это занятие вошло в пору буйного цветения, отойдя от рационалистической гуманистской традиции. Высшая сила, о которой говорит Солженицын, находится в полном упадке. Если раньше в Бога верило 90% населения нашей планеты, то сейчас верующих около 70%. И направление движения указывает на дальнейший спад».

Эта тенденция на Западе сопровождается «обесцениванием культуры», которая отказалась от моральных ограничителей, подчёркивается в статье: «Я был изумлён, увидев, как Роберт Де Ниро на церемонии вручения премии «Тони» самым вульгарным образом высказался в адрес президента Соединённых Штатов. И это тот самый Де Ниро, который получил президентскую Премию свободы, считающуюся самой престижной наградой в стране. Меня в равной мере озадачило вручение Пулитцеровской премии рэперу Кендрику Ламару, который во время своих выступлений неизменно держится за ширинку. И я должен признать, что вручение Нобелевской премии Бобу Дилану было полным крахом нравственных стандартов, поскольку этой награды лишились некоторые литературные светила 20-го века. До чего мы дошли!».

Между тем Солженицын ещё в 1970-е годы понимал, что если «Бога вытеснит гуманизм», то будет возможна и допустима любая идея, которая только придёт человеку в голову, отмечает автор. Вкус, манеры, доброта, уважение — всё это теперь подчинено свободе и настроению индивидуума по принципу: «Если получаешь от этого удовольствие, делай это». С пути сбились даже церкви и синагоги, которые сегодня уделяют больше времени социальным условиям, нежели религиозным учениям, отмечается в статье.

Нет, западное общество пока ещё не потерпело крах — однако когда речь заходит о выстраивании «эмоциональной защиты» традиционного образа жизни, то аргументы становятся пошлыми и банальными, несмотря на все слова о «свободе и толерантности», говорится в статье: «Зачем итальянские власти прикрывают художественные произведения многовековой давности во время визита высокопоставленных лиц из Ирана? Разве мы не должны гордиться великолепными скульптурами, созданными нашей культурой? И почему мы должны думать о том, что наша культура может оскорбить религиозную культуру другой страны? Они нас разве не оскорбляют?».

Если на основе этих сегодняшних трендов делать прогнозы на будущее, то Запад со своим «скрытым релятивизмом» рискует утратить мировое влияние, предупреждает автор: «Как общество, которое не уверено в своём смысле и значении, может соперничать с фанатичной культурой, точно знающей, чего она хочет добиться? Я не собираюсь яростно защищать «Закат Европы» Освальда Шпенглера, поскольку постепенный упадок присутствует в каждой щели и трещине нашей культурной жизни. Ортодоксии упадка придерживаются университеты. Говорящие головы на ток-шоу повторяют одни и те же пошлости, которые мы слышали многократно. А правда разрушается постмодернистской верой в то, что важнее всего глубокие чувства из подсознания. Да, важно, чтобы американцы читали Шпенглера, если они вообще читают; но сегодня гораздо важнее убрать культурные фильтры». Всем, кого волнует судьба западной культуры, пора взглянуть на Америку и Запад беспристрастно — и задуматься, что мы там видим сейчас и почему, заключает American Thinker.