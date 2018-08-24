Fox News: американская мечта «мельчает» — американцы живут от зарплаты до зарплаты

По данным нового опроса, 82% американцев мечтают лишь о материальной обеспеченности, причём для трети респондентов эта мечта несбыточна из-за гигантских долгов. Как отмечает финансовый эксперт Крис Хоган, 8 из 10 американцев живут от зарплаты до зарплаты. Впрочем, ведущие Fox News настроены оптимистично: по их словам, США и поныне остаются страной свободы и огромных возможностей.

Американская мечта мельчает. Об этом свидетельствует новый опрос, проведённый Massachusetts Mutual Life Insurance. 82 процента американцев сегодня заявляют, что их американская мечта — это всего лишь материальная обеспеченность для себя и своей семьи. Три четверти респондентов заявляют, что частью их американской мечты является собственное жильё. Это традиционное определение.



Тем временем 33 процента говорят, что их мечта о материальной обеспеченности умирает, потому что — внимание, Мария! — у них накопилось слишком много долгов. На экране мы видим прекрасный кухонный гарнитур, который, вероятно, стоит немалых денег. Вам слово!



МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox Business: Большое спасибо, Шерил! Определённо, долги всегда могут погубить человека.



КРИС ХОГАН, финансовый эксперт Ramsey Solutions: Они (долги. — ИноТВ) крадут, Мария. Они крадут у вас и сейчас, и потом. Исследования показали: 80 процентов людей живут от зарплаты до зарплаты. То есть восемь из десяти!



МАРИЯ БАРТИРОМО: Ого!



КРИС ХОГАН: То есть они чувствуют, что один чек… Это огромная цифра! Долговая проблема реальна, и людям нужен план.



МАРИЯ БАРТИРОМО: Я критично отношусь к этому… измельчанию американской мечты.



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox Business: Я читаю ваши мысли, Мария Бартиромо! Я читаю ваши мысли! Потому что, кстати, собственное жильё как американская мечта — это какой-то абсурд, навязанный американцам государством! Это началось ещё в 1930-е годы, не так ли, Стив? Когда государство всё активнее стало создавать финансовые стимулы для покупки жилья…



МАРИЯ БАРТИРОМО: Есть аудиозапись, на которой (конгрессмен. — ИноТВ) Барни Фрэнк говорит: «Каждому нужно жильё, каждый должен быть владельцем собственного жилья». Помните? А потом все сошли с ума, раздавая кредиты…



СТИВ ФОРБС, американский бизнесмен: Поразительно, что при всех этих федеральных программах процент собственников жилья среди населения в этой стране ничуть не выше, чем по крайней мере в дюжине других стран мира. Пусть рынок делает своё дело!



А американскую мечту хорошо сформулировал Линкольн: это возможность улучшить свою участь — так, как вам угодно. Быть собственником или арендатором, заниматься бизнесом или работать на кого-то… Так вы и продвигаетесь вперёд. Это ключевой момент — возможность продвинуться, каким бы ни было исходное положение.



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: И конституция, и Билль о правах! Они защищают наши свободы в этой стране. Вторая поправка… Но особенно первая: свобода слова, свобода прессы. Вот в чём вся суть. Попасть сюда и распоряжаться своей судьбой. Делать то, что ты хочешь. Возможностей так много! Думаю, в конечном счёте это и есть американская мечта, и она жива!



МАРИЯ БАРТИРОМО: То есть вы тоже не согласны?



ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: Не согласна. Хотелось бы мне взглянуть на этот опрос!



МАРИЯ БАРТИРОМО: Вряд ли она действительно мельчает!



СТИВ ФОРБС: Кстати, пару лет назад кое-кто сказал: «В стране 5300 колледжей и университетов, так почему же точка зрения всего одна?».



МАРИЯ БАРТИРОМО: Да. Хорошо сказано. Это правда.



Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.