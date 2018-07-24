Business Insider: Китай и Россия нащупали ахиллесову пяту США

Продажа Россией американских облигаций — это «целенаправленный удар по ахиллесовой пяте США», пишет Business Insider. Сброс ценных бумаг спровоцировал рост процентных ставок в Америке. При этом Москва — далеко не главный кредитор Вашингтона. Вот если Пекин «прикроет денежный кран», то последствия будут гораздо более серьёзными, отмечает издание.

Глава Белого дома Дональд Трамп очень негативно относится к увеличению процентных ставок, пишет Business Insider. Сейчас дорогие кредиты, сдерживающие рост экономики, для него очень невыгодны, ведь он хочет «продемонстрировать благотворное влияние своей изоляционистской политики». Но есть ещё одна большая проблема — финансирование госдолга США, отмечает издание.

В связи с этим Трамп атакует Центробанк, но, как показывают последние данные, он не причастен к недавнему росту процентных ставок, объясняет автор статьи. Оказывается, в этом повинна Россия, которая практически полностью отказалась от роли кредитора США. С апреля по май российские активы в американских облигациях государственного займа сократились с $96 млрд до $15 млрд.

У Москвы было много причин, чтобы отказаться от ценных бумаг, продолжает издание. В Кремле опасаются, что после антироссийских санкций, принятых в начале апреля, штрафные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями. Их продажа — это умный способ подстраховаться на случай конфискации.

При этом сброс ценных бумаг укрепляет российский рубль. К тому же Россия уже давно делает ставку на диверсификацию своих валютных резервов, а также хочет избавиться от долларовой зависимости. Некоторые эксперты считают, что действия России — это «целенаправленный удар по ахиллесовой пяте США», ведь с недавних пор из-за увеличения бюджетного дефицита зависимость США от своих кредиторов существенно усилилась.

Но на самом деле по сравнению с Китаем Россия — относительно небольшой кредитор, подчёркивает Business Insider. Если Пекин «прикроет денежный кран», то последствия будут гораздо более серьёзными. В январе одни только слухи о том, что Китай приостанавливает закупку американских облигаций, спровоцировали резкий рост процентных ставок. Поднебесная владеет бумагами на сумму $1,18 трлн, отмечает издание.

При этом Трамп грозит Пекину пошлинами на такой большой объём импорта, что Китай вполне может «отплатить той же монетой». И продажа американских облигаций — один из способов отмщения. Но всё не так просто, ведь продажа даже части ценных бумаг — так как это затронет и других кредиторов — может вызвать эффект бумеранга, и оставшиеся облигации обесценятся. Таким образом китайцы сами себе нанесут вред.

К тому же сейчас Китай страдает от слабого юаня, отмечает издание. В 2015—2016 годах резкое падение курса местной валюты привело к серьёзным волнениям на бирже. И чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем, Пекин может принять меры для укрепления юаня, и один из них — это как раз продажа американских облигаций.