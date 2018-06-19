CNBC Оригинал

CNBC: Россия избавляется от долговых облигаций США быстрее остальных стран

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне роста торговой напряжённости страны по всему миру сокращают вложения в казначейские бумаги США, сообщает CNBC. При этом значительнее всего инвестиции в американские долговые расписки сократила Россия, урезав их почти вдвое с марта по апрель этого года с $96,1 до $48,7 млрд.
CNBC: Россия избавляется от долговых облигаций США быстрее остальных стран
Reuters

На фоне роста торговой напряжённости страны по всему миру сокращают вложения в казначейские бумаги США, сообщает CNBC.

Отмечается, что пока сокращение не столь значительное, однако сигнализирует о потенциально весьма тревожной для США тенденции.
 
«Нам необходима вся помощь, которую мы можем получить для поиска покупателей казначейских бумаг США в силу того, что в ближайшие несколько лет нас ожидает их огромное количество», — заявил директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Буквар.
 
При этом значительнее всего вложения в американские гособлигации сократила Россия, урезав их почти вдвое с марта по апрель этого года с $96,1 до $48,7 млрд. Ещё двумя странами, сократившими владение ценными бумагами США, стали Китай и Япония. Так, в апреле этого года Китай избавился от бумаг на сумму $5,8 млрд, став держателем $1,18 трлн. американского долга. В свою очередь, Япония отказалась от вложений на сумму более $12 млрд.
 
Отмечается, что в общей сложности иностранные инвесторы держат $6,17 трлн от общего количества ценных бумаг Казначейства США на сумму $14,84 трлн. При этом госдолг США составляет $21 трлн. 
 
CNBC напоминает, что вопрос поиска покупателей государственного долга приобрёл ещё большую важность для США после того, как Федеральная резервная система приостановила покупку облигаций в октябре 2016 года.
 
При этом дефицит долга, который, как ожидается, в ближайшие годы только возрастёт, правительство США активно выпускает внешние долговые обязательства. В 2018 году было выпущено облигаций на сумму $443.7 млрд, что в девять раз превзошло соответствующий показатель за 2017 год, сообщает CNBC. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNBC США Северная Америка
теги
дефолт долг инвестиции Китай Россия США экономика Япония
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров