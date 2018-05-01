NI: главный враг США — не Россия и не Китай, а государственный долг

США всё ближе к техническому дефолту, передаёт The National Interest. При этом издание отмечает, что его можно избежать, потребовав у американских кредиторов, Китая и Японии, реструктуризации долга.

В настоящий момент в связи с рядом последних экономических решений правительства технический дефолт США кажется весьма реалистичным сценарием, передаёт The National Interest.



Последние данные Управления конгресса США по бюджету указывают на то, что процентное бремя страны составляет 1,6% ВВП, что приравнивается к 9,4% федерального дохода, однако уже к 2022 году оно возрастёт до 2,7% и 16% соответственно. При этом, называя данный прогноз оптимистичным, автор статьи заявляет, что весьма вероятно, что речь идёт об «ошеломляющей» цифре в 20% федерального дохода.



Исходя из анализа состава бюджета США, автор делает вывод, что финансирование чистого процентного бремени в 2022 году, не говоря уже о 2028 году, станет проблемой, которую США будет не под силу решить, не прибегая к нетрадиционным методам.

При этом на данный момент обязательные расходы составляют 61% от общих расходов, вместе с тем уже в 2028 году они могут увеличиться до 64%. Остальная часть бюджета — расходы дискреционные, 19,8% от которых составляет чистое процентное бремя.

Издание отмечает, что единственный способ для США избежать сокращения расходов на социальное обеспечение — игнорировать дефицит и долг. В таком случае только при благоприятном экономическом сценарии, а также при условии, что социальные и военные расходы останутся неизменны, за период с 2019 по 2023 год федеральный дефицит увеличится на 30%. А уже к 2028 году он может на 81% превосходить нынешние показатели.

Автор выделяет два возможных варианта, способных повлиять на ситуацию: сокращение обязательных расходов и увеличение налоговых поступлений. Но так как оба пути в настоящий момент закрыты для США, страна, по словам автора, оказалась между молотом и наковальней.

Тем не менее, издание отмечает, что проблему можно решить, потребовав от американских кредиторов реструктуризации суверенного долга. В частности речь идёт о Китае и Японии, странах, каждая из которых является владелицей облигаций на сумму $1,2 трлн.

При этом сообщается, что из реструктуризации долга вынесут преимущество все стороны. Трамп сможет утверждать, что взял верх над Китаем и сократил выплаты, в свою очередь Китай сможет заявить о том, что им удалось избежать торговой войны.

И, несмотря на то, что с первого взгляда может показаться, что таким образом Китай сможет получить беспрецедентное влияние, более детальный анализ позволяет сделать иной вывод. В частности, по мнению автора, в США, наконец, поймут, что экономики обеих стран могут процветать только в тандеме.

Так, Китай совершенно не заинтересован в слабой американской экономике. Там нуждаются в американском рынке для своего экспорта, а также в прямых инвестициях, полагает автор. В свою очередь США разделяют заинтересованность в поддержании и углублении существующих цепочек поставок и использовании китайского рынка. Тем не менее в политическом плане США, несомненно, окажутся в проигрыше, так как это скажется на репутации страны, пишет автор.

Так как за последние годы дефицит федерального бюджета упал до 3%, о связи американского госдолга с властью и доверием в значительной степени было забыто. Тем не менее в настоящее время всё указывает на то, что происходит постепенный переход власти от одной крупной державы к другой, пишет The National Interest.