Capital: российская экономика растёт, но для серьёзных улучшений необходимы реформы

После «обрушения» в 2014 году российская экономика снова показывает устойчивый рост, сообщает французское издание Capital. Но хотя, по прогнозам, положительная динамика сохранится и в следующем году, для высоких темпов роста необходимы структурные реформы, считают эксперты.
«Сможет ли Владимир Путин похвастаться хорошими экономическими результатами на выборах в марте следующего года?» — задаётся вопросом французское издание Capital. Во всяком случае экономическая ситуация в стране улучшилась, отмечает издание, добавляя, что это «хорошая новость для работающих там французских предприятий».
Как напоминают авторы статьи, российская экономика обрушилась в 2014 году под тяжестью западных санкций, а также из-за снижения цен на нефть, однако в прошлом году вышла из рецессии, продемонстрировав рост на 1,6%. Эксперты уверены, что в 2018 году положительная динамика сохранится.
«Потребление и инвестиции должны держаться на том же уровне», — прогнозирует экономист французского банка BNP Paribas Йоханна Мелка. Как отмечает издание, сокращение бюджетного дефицита «даже позволило выделить помощь пенсионерам».
По прогнозам, международные санкции также могут быть облегчены, в частности, в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», в котором задействованы европейские компании.
Однако, как отмечается в статье, быстрого роста российской экономики ждать пока не стоит.
«Страна нуждается в проведении структурных реформ, в противном случае рост её экономики останется слабым», — приводит Capital мнение эксперта французской страховой компании Coface Гржегорж Силевич.
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