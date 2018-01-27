Neue Zürcher Zeitung предрекает России возврат в эпоху брежневского застоя

Российский президент Владимир Путин ведёт свою страну по пути экономической стагнации и самоизоляции, считает Neue Zürcher Zeitung. Сложившуюся сейчас в России ситуацию автор статьи Андреас Рюш сравнивает с брежневской эпохой «застоя и фатальной неготовности проводить реформы». При этом остановить главу Кремля сможет только его окружение, убеждён немецкий журналист.

Российские элиты «занервничали», пишет Neue Zürcher Zeitung. Близится дата, которой «олигархи» в стране ожидают со страхом, и речь не о президентских выборах, а о новых санкциях США, отмечает автор статьи Андреас Рюш. «Тому, кто относится к российской правящей элите и извлекает выгоду из коррупционной системы Кремля, грозит международный бойкот. Этим законом американцы бьют по слабому месту России, а именно по противоречию, которое заключается в том, что правители Москвы с одной стороны обвиняют Запад в хитрости и аморальности, но сами охотно занимаются с ним бизнесом, тайно хранят свои деньги в офшорах, отправляют своих детей учиться в западные школы и наслаждаются удобствами американских мегаполисов», — рассказывает немецкий журналист. Теперь же некоторые «прокремлёвские магнаты» опасаются, что после санкций с этой «прекрасной двойной жизнью» придётся покончить.

В отличие от штрафных мер Белого дома президентские выборы 18 марта будут прогулкой в парке, продолжает издание. Уже давно понятно, что главу Кремля Владимира Путина переизберут. Его главный враг — это не один из других кандидатов на пост главы государства, а апатия в стране, которая может привести к «постыдно низкой явке». В демократических странах переизбрание президента только укрепляет его политическую позицию, но Путину вряд ли стоит рассчитывать на такой эффект, полагает Рюш.

Когда в мае элиты страны соберутся на инаугурацию Путина, всем присутствующим будет понятно, что «часы этого главы государства тикают как никогда громко: это будет его четвёртый и по конституции последний президентский срок». Что будет потом, никто не знает. При этом глубоко в подсознании сидит мысль о том, что Россия пережила массу кровавых переворотов, но в ней так и не сформировалась традиция мирной передачи власти, отмечает Рюш. Даже если удастся найти преемника из представителей нынешнего режима, политической борьбы за власть не избежать, убеждён автор.

То, что часы тикают, понимает и Путин. Он «доминирует» на политической арене в России уже 18 лет. Он опередил по продолжительности пребывания у власти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. «Брежнева до сих пор считают символом золотой эпохи стабильности, но в то же время его имя ассоциируется с застоем и фатальной неготовностью проводить реформы», рассказывает Рюш.

С первого взгляда может показаться, что у «приветливого и стремящегося к консенсусу» Брежнева мало общего с «расчётливым тактиком» Путиным. В последние годы своей жизни советский лидер был «развалюхой», а нынешний глава Кремля полон сил, но и его власть «поизносилась». Несмотря на популярность Путина, невозможно скрыть тот факт, что итоги его третьего срока не обнадёживают. «Урожайные годы позади, в стране экономический застой», — констатирует автор. За последние годы Россия пережила две рецессии и отстала от других развивающихся стран. В стране растёт бедность, а также падают реальные доходы. При этом стагнация началась до падения цен на нефть и санкций, а это означает, что корни проблем кроются в структурных недостатках, утверждает Рюш.

Сложившаяся в стране экономическая ситуация вынудила Путина изменить свой стиль правления, продолжает издание. Устный общественный договор 2000-х годов — граждане страны отказываются от политических свобод в обмен на высокие стандарты жизни — перестал действовать. Режим начал компенсировать это «гротескным ультранационализмом, опирающимся на популярные мечты о возрождении российского великодержавия». «В воспалённых фантазиях кремлёвских пропагандистов Россия окружена врагами и в то же время выступает бастионом против находящегося в упадке Запада, украинского фашизма и раковой опухоли исламизма. Эта грубая смесь обеспечила Путину заметный успех. Внезапное присоединение «священного» Крыма обеспечило ему статус чуть ли не спасителя нации; по-видимому, такие успехи, как военное вторжение в Сирию, создание антизападного союза с Турцией и нашумевшие хакерские атаки в США убедили публику в том, что Россия вновь стала супердержавой», — пишет Рюш.

Однако брежневская эпоха должна служить Путину предостережением, полагает автор. В те годы Советский Союз переоценил свои силы, чрезмерно раздув военный бюджет. То же самое угрожает путинской России, где в угоду армии сокращают расходы на здравоохранение и образование. «Поддержка Путина, который, по-видимому, находится вне критики, с лёгкостью скрывает тот факт, что его коррумпированная правительственная команда понесла серьёзный репутационный ущерб. И режим не знает, как исправить ситуацию, только ужесточая репрессии в отношении оппозиционеров и критически настроенных СМИ», — описывает своё видение ситуации в России немецкий журналист.

Получается, что Путин — «непререкаемый правитель», но он «завёл свою страну в экономический, а также политический тупик», продолжает Neue Zürcher Zeitung. Прогнозы на период до 2024 года не обнадёживают, считает автор. Экономическая стагнация продолжится. Проблема с отсутствием преемника со временем только обострится. Без кадрового и идейного обновления кремлёвский режим «зачерствеет ещё больше», убеждён Рюш. После Путина некому будет объединить враждующие политические силы в стране. Для властных элит открытые выборы — не вариант, ведь в случае смены власти их подвергнут уголовному преследованию, и они могут потерять все «наворованные богатства». Поэтому и через шесть лет вполне реалистичным представляется сценарий, что чисто из страха перед переменами россияне вновь изберут «гаранта стабильности» Путина. Принять соответствующие изменения в Конституции не составит проблемы.

В 2030 году, в конце своего пятого президентского срока, главе Кремля будет всего 77 лет, но он уже пробудет у власти дольше, чем советский лидер Иосиф Сталин и российский царь Николай II. По продолжительности своего правления он сможет помериться даже с Екатериной Великой. На фоне апатии среди граждан страны тяжело разглядеть признаки того, что вместо этого Россия двинется по пути демократического развития, считает Рюш: «Если кто-то и сможет нарушить планы Путина, то скорее остальные правящие элиты — а именно тогда, когда путинский курс на самоизоляцию и стагнацию начнёт наносить ощутимый вред экономическим интересам руководящих кругов. Запланированные санкции США против российских «олигархов» как раз на это и нацелены, но они уже не представляют достаточную опасность для Кремля. В ближайшем будущем актуален только один призыв, озвученный спикером Государственной думы Вячеславом Володиным: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».