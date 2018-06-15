Конгрессмен: «долговая бомба» может взорвать экономику США через 8—10 лет

У американских политиков не хватает политической воли, чтобы пересмотреть социальные расходы и сбалансировать бюджет, заявляет в эфире Fox News конгрессмен-республиканец Эндрю Биггс. При нынешнем уровне расходов дефицит бюджета США составляет 800 миллиардов долларов, а государственный долг продолжает расти. По мнению Биггса, если так будет продолжаться, через 8—10 лет американская экономика может рухнуть.

Следующий гость программы утверждает, что наш государственный долг — угроза национальной безопасности. Коротко и ясно. С нами на связи Энди Биггс — конгрессмен-республиканец из Аризоны. Добро пожаловать, конгрессмен! Рад, что вы с нами, сэр!



ЭНДРЮ БИГГС, конгрессмен США: Рад быть с вами, Стюарт.



Несколько гостей этой программы говорили, что государственный долг приведёт к взрыву долговой бомбы, и это разрушит нашу финансовую систему. Вы придерживаетесь этой же логики?



ЭНДРЮ БИГГС: Да. Я думаю, мы движемся к краю. Представьте, что это водопад, мы в лодке, и вот-вот настанет момент, когда выбраться из потока будет уже невозможно. И если мы не сделаем что-то прямо сейчас, мы рухнем вниз.



Как по-вашему, если ничего не делать, когда эта долговая бомба может взорваться?



ЭНДРЮ БИГГС: Думаю, поскольку трастовый фонд (программы медицинского страхования престарелых. — ИноТВ) Medicare фактически прекратит своё существование примерно через восемь лет, на решение проблемы у нас восемь-десять лет.



Вечная проблема, правда? Это всегда «когда-то в будущем». Мы видим, что произойдёт нечто ужасное, но «когда-то в будущем». Отсюда и вечная тенденция к откладыванию на потом и к бездействию. Потому что, если вы решите принять меры, это будет болезненно прямо сейчас. А ни один политик не хочет принимать болезненных мер прямо сейчас. Они просто не хотят!



ЭНДРЮ БИГГС: Верно. Это «эффект колеи». Дорога, по которой мы идём, не самая лучшая, и мы это знаем, но уйти с неё и встать на оптимальную — это болезненно в краткосрочной перспективе. Как вы сами заметили, они считают, что это грозит слишком большими политическими потерями. Но если мы этого не сделаем, каждый день промедления будет лишать нас каких-то вариантов, с помощью которых мы могли бы решить проблему и компенсировать дефицит. Вот в чём настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги.



Как вы правы! Ведь у нас и безработица на историческом минимуме — 3,8 процента, и экономика процветает, а дефицит всё равно 800 миллиардов долларов! Но расскажите нам простыми словами, что бы вы сделали? Это же огромнейшая проблема. Что бы вы сейчас сделали?



ЭНДРЮ БИГГС: Во-первых, я бы сократил больше статей расходов. Мы готовим пакет сокращений на 15 миллиардов долларов к Сводному закону о бюджетных ассигнованиях на 1,3 триллиона долларов. Хотя траты по этому Сводному закону должны составлять около 700 миллиардов долларов, а не 1,3 триллиона!



Но за это не проголосуют, конгрессмен. Не проголосуют!



ЭНДРЮ БИГГС: Я ничего с этим не могу поделать. Потому что всё упирается в то, о чём мы с вами только что говорили. Мои коллеги не хотят принимать мер, которые болезненны в краткосрочной перспективе. То есть не хотят сказать: «Мы не можем продолжать финансировать эти программы». Это был бы безотлагательный, краткосрочный ответ: «Давайте впервые с 1997 года сбалансируем бюджет». Почему мы этого не делаем? Нет политической воли.



И последнее. Чтобы сохранить социальную защиту, надо её реформировать, и чтобы сохранить программу Medicare, надо её реформировать.



ЭНДРЮ БИГГС: Верно.



А это в американской политике считается слишком опасным. И снова то же самое: это оказывается невозможно.



ЭНДРЮ БИГГС: Ну, вы либо попытаетесь защитить интересы людей, сдержать обещания… Потому что, если вы сейчас не возьмётесь за то, что следовало сделать ещё 25 лет назад, то через десять лет у вас просто не будет выбора. Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас будут варианты через восемь-десять лет. И, я считаю, просто нечестно взваливать это на будущие поколения.



Справедливое замечание. С нами был конгрессмен Энди Биггс. Спасибо, что нашли для нас время, сэр.



ЭНДРЮ БИГГС: Спасибо, что пригласили.



Предупредили вы нас заблаговременно, за десять лет, но мы сделаем выводы. Спасибо, конгрессмен, я вам признателен.



ЭНДРЮ БИГГС: Спасибо, Стюарт.



Дата выхода в эфир 14 июня 2018 года.