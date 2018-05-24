Breaking Defense: размер военного бюджета США объяснили высокими тратами на персонал

На заседании сената начальник штаба сухопутных войск США, генерал Марк Милли заявил, что бюджет его страны на оборону сопоставим с бюджетом России или Китая, пишет Breaking Defense. По словам высокопоставленного военного, обычно при оценке этих показателей не учитывается тот факт, что персонал американских вооружённых сил — «самый высокооплачиваемый в мире».

Существует распространённое мнение, что Соединённые Штаты тратят на свою оборону больше, чем остальные страны. Не так давно этот вопрос поднимался и на слушаниях подкомитета по ассигнованиям вооружённых сил в сенате, пишет Breaking Defense.

«Вы говорите нам, что одна из наибольших угроз, величайших врагов — это Россия. Но как мы недавно выяснили, Россия тратит порядка 80 миллиардов долларов в год. Позвольте спросить прямо: мы тратим 600—700 миллиардов долларов по сравнению с противником, который тратит 80 миллиардов долларов. Разве можно говорить о каком-то соперничестве?» — поинтересовался сенатор-демократ Дик Дурбин.

Обычно на это отвечают, что Вашингтону необходимо выполнять международные обязательства — защищать множество союзников, сдерживать мириады противников, — поэтому несправедливо сравнивать американский военный бюджет с бюджетами других стран. Но присутствовавший на заседании начальника штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли решил ответить, применив математический подход.

«Я видел сравнительные цифры оборонного бюджета США с Китаем и Россией или любой другой страной. То, о чём говорят редко, — это стоимость рабочей силы», — заявил высокопоставленный военный.

«У нас наиболее высокооплачиваемая армия в мире. Стоимость содержания российских или китайских солдат составляет крохотную долю (бюджета. — ИноТВ). Поэтому мы должны привести эти данные в нормальный вид, чтобы сравнивать яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами. Исключите оплату военного персонала для китайцев, русских или американцев, а затем сравните инвестиционные расходы», — предложил Милли. По его словам, также стоит учитывать, что производством и разработкой новых систем вооружения в названных им странах занимаются государственные корпорации.

Издание решило проверить гипотезу генерала, предупредив, что не претендует на правильность своих выводов. Автор статьи обращает внимание, что обычно в графиках бюджетные траты указывается в долларах. Это справедливо, если сравнивается способность стран покупать снаряжение на международном рынке.

Но Россия и Китай покупают большую часть оборудования у отечественных поставщиков, которым можно платить в национальной валюте. Как указывал на заседании сената Милли, большинство российских и китайских оборонных компаний либо принадлежат государству, либо находятся под его жёстким контролем, и их продукция обычно намного дешевле американских аналогов.

Поэтому вместо рыночного курса Breaking Defense решило при измерении воспользоваться паритетом покупательной способности (Purchasing power parity), который призван учитывать разницу цен в различных странах. В результате получились совсем другие цифры.

Следующий шаг в соответствии со словами Милли заключается в вычитании вознаграждений, пособий и льгот американских военных, на которые уходит примерно 42% оборонного бюджета США. В итоге показатели страны уже не выглядят столь внушительно в сравнении с Китаем и Россией, которые, как полагает издание, тратят на военный персонал значительно меньше.

«Военное руководство США постоянно превозносит качество американского персонала, его навыки, преданность и инициативу как наше главное преимущество, даже более важное, чем наши передовые технологии. Так что, возможно, наши большие траты на персонал являются ключевым элементом эффективности нашей армии. Но, возможно, режимы, которые не столь щедро одаривают свой народ, всё ещё могут получить необходимую результативность, и у них ещё остаётся достаточно много средств для покупки нового вооружения», — заключает Breaking Defense.