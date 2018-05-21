Генерал Бридлав: Россия не превосходит НАТО, но быстро учится на своих ошибках

Российской армии надо отдать должное, считает американский генерал Филип Бридлав: она быстро учится на собственных ошибках и обладает необычайными адаптационными способностями. При этом американский военный признал, что ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией.

«Россияне очень быстро учатся на своих ошибках, например, совершённых 10 лет назад в Грузии. В Крыму этих ошибок они уже не сделали. Когда появились очередные, они успели их решить перед вторжением в Донбасс. Это для нас большой вызов», — говорит генерал Филип Бридлав.

Американский военный в в интервью порталу Onet объясняет, что самым большим вызовом для НАТО будет интеграция оборонных программ разных стран альянса, потому это не могут быть лишь варианты и проекты в программе Power Point. Он подчеркнул, что ещё не так давно страны альянса могли реагировать по истечении 30—40 дней. А сейчас это всего лишь пять дней. По мнению американского генерала это случилось после того, как Москва отправила «чёткий сигнал» всем столицам Европы: «наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас».

«Мы изменили образ мышления о готовности. Когда-то это было 365 дней. Это не отвечает вызовам, которые в настоящее время бросает нам Россия. Я имею в виду события в Крыму и до сегодняшнего дня в Донбассе. Всегда, когда я говорю о готовности, я не забываю также о соответствующей реакции. Это позволяет быть подготовленным к новым угрозам со стороны противника, который стремится к изменению границ на международной арене», — объяснил военный.

Бридлав также отметил, что ему не нравится термин «гибридная война», который так любит использовать НАТО, потому что вместо серьёзности ему придаётся определённая магическая и прямо-таки мистическая оболочка. «А здесь речь идёт о применении уже известных нам средств новым, решительно более сложным и неудобным для противника способом, чем это имело место во времена холодной войны», — уверяет он. В качестве примера генерал приводит вмешательство России в президентские выборы в США, а также якобы имевшую место российскую попытку государственного переворота в Черногории. «Тогда целью была переориентация внешней политики страны на более пророссийскую. Это ведь остановило бы путь Черногории в НАТО», — подчёркивает генерал.

«В этом случае речь идёт не об использовании тяжёлой техники, а о разработке соответствующей политики, позволяющей противостоять врагу. Именно к этому нас вынуждают россияне, которые совершили небывалые достижения в области электронной войны», — добавляет он и объясняет, что это было отлично видно во время войны на востоке Украины. Украинские батальоны передвигались тогда недостаточно быстро. Это привело к тому, что ополченцы быстро определили их местоположение и уничтожили их с помощью ракет типа «Град». «Поэтому мы должны не только улучшить наши методы в области обычного оружия, но и уметь ответить на эффективную стратегию Москвы, которую я называю «цепью смерти», — объясняет военный и при этом добавляет, что нет такого генерала, который проснётся утром и скажет, что хочет воевать с Россией.





«Но если Россия нападёт на какое-либо государство альянса, США ответят, как и остальные страны НАТО. Вызовом является то, как Пятая статья будет распространяться на киберпространство. Перед нами стоит ряд дискуссий, чтобы этот вопрос был законно упорядочен», — добавляет он.

Американский генерал также опроверг мнение о том, что НАТО на два шага отстаёт от России. «Если мы посмотрим на Москву, то мы увидим систему дорог и железнодорожных путей, благодаря которым транспортировка осуществляется быстро. Так же и с концентрацией сил. Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса. Но надо отдать им должное — они учатся быстро на собственных ошибках», — отметил военный и резюмировал: «У них необычайные адаптационные способности. Они быстро ликвидируют недостатки».