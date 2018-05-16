Gazeta Wyborcza: российские контрсанкции сильно видоизменились

Грандиозные планы России касательно того, чтобы ввести болезненные контрсанкции в отношении США не увенчались успехом, пишет польский журналист Анджей Кублик. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что любые попытки наказать США причинили бы больший вред самим российским компаниям и гражданам. Поэтому России в контрсанкциях пришлось ограничиться общими формулировками.

Во вторник в Думе, нижней палате парламента, прошло первое чтение законопроекта о контрсанкциях в отношении США и других государств Запада, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Проект этого законопроекта месяц назад внесли спикер Думы Вячеслав Володин и главы всех парламентарных фракций российского парламента. Это был ответ России на решение правительства США, которое в начале апреля ввело экономические санкции в отношении семи российских олигархов и контролируемых ими концернов, а также внесло в чёрный список несколько десятков российских политиков и менеджеров государственных корпораций, в том числе главу «Газпрома» Алексея Миллера. Вашингтон может также ввести санкции в отношении иностранных компаний за помощь в обходе этих санкций российским олигархам и их компаниям, рассказывает автор.

Проект лидеров Думы предусматривал введение запрета импорта из США лекарств, табачной и алкогольной продукции, запрет продажи американцам редких металлов, остановку сотрудничества в атомной и ракетной отраслях, запрет на наём иностранных аудиторских компаний и вообще американцев, а также введение дополнительной платы за использование американскими авиакомпаниями российского воздушного пространства, перечисляет Кублик.

Сразу после объявления этих планов россияне забили тревогу. Сильнее всего испугала идея запрета импорта лекарств из США — ведь заменить их нечем. Но опасений не скрывали также предприниматели, подчёркивает журналист.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, которая является одним из самых больших производителей титана в мире и ключевым поставщиком этого металла для компании «Боинг», угрожала тем, что рискует потерять выход на мировой рынок титана и уволить тысячи людей после введения запрета торговли с американцами.

Государственная корпорация «Росатом» предостерегла, что идеи Думы могут заблокировать планы продажи нового типа ядерного топлива, подготовленного для западных ядерных электростанций. От запрета продажи американцам двигателей для ракет-носителей могли бы пострадать их российские производители, которые выпускают такие двигатели и для российской армии, предостерегали эксперты в Москве.

В течение последнего месяца все отраслевые комиссии Думы сопротивлялись принятию санкций, вводимых в отношении США, которые угрожали бы интересам этих отраслей. В результате к концу прошлой недели в российском парламенте было согласовано, что во втором чтении закона об ответных санкциях, вводимых в отношении США, будут устранены практически все конкретные предложения таких действий.

Останется только предписание, позволяющее правительству вводить запрет или ограничение ввоза товаров и сырья из США и других государств, а также предписание, запрещающее участие в государственных тендерах и приватизации компаний, контролируемых американским капиталом.

В законе должно остаться предписание, позволяющее правительству России прекратить или приостановить международное сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, которые подчиняются их юрисдикции. Осталось также предписание, которое разрешает правительству России предпринять другие, неуточнённые действия в ответ на санкции, отмечает Кублик.

Российские парламентарии обратили внимание на то, что в этой новой версии Закон об ответных санкциях, вводимых по отношению к США, практически будет дублировать принятый в России ещё в 2006 году закон о специальных экономических действиях в условиях международной чрезвычайной ситуации.

Значительно большие, чем у США, причины для опасений мести России могут быть у российских граждан, которые захотят соблюдать американские санкции, чтобы самим не попасть в чёрный список Вашингтона.

Во вторник Дума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс России, которые предусматривают наказания за соблюдение санкций США или помощь в их введении. Эти поправки предложили глава Думы Вячеслав Володин и глава верхней палаты Валентина Матвиенко.

В соответствии с поправками препятствование российским компаниям в осуществлении деятельности в рамках исполнения иностранных санкций будет угрожать штрафом, а также тюремным наказанием до четырёх лет или принудительными работами в течение четырёх лет.

За действия, способствующие введению санкций, например передачу информации, которую можно было бы использовать в этих целях, угрожает штраф или тюремное наказание до трёх лет или принудительные работы в течение трёх лет, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.