Polityka: экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России на Балканах

Ослабление западных структур и дискредитация ценностей, а также компрометация НАТО — вот одна из основных стратегических целей Владимира Путина, уверен бывший офицер ЦРУ Майкл Дж Сулик. В интервью изданию Polityka он объясняет, что на данный момент военная победа России над НАТО является очень спорной, поэтому она будет действовать точечно, и следующей российской диверсии стоит ожидать на Балканах.

«Демократия является проклятием исторического видения Путина», — заявил в интервью изданию Polityka Майкл Дж Сулик, бывший офицер ЦРУ, который руководил операциями в России и Центральной Европе.

На вопрос о том, боится ли он России, Сулик ответил: «Я опасаюсь того, что глава Генерального штаба британской армии генерал Ник Картер назвал в своём громком выступлении в лондонском мозговом центре RUSI «ошибочным расчётом». Когда одна сторона на основании определённых предпосылок, ошибочно интерпретируя намерения противоположной стороны, ведёт дело к вооружённому конфликту. Именно это и есть моё самое большое опасение, если речь касается угрозы со стороны России».

При этом бывший офицер ЦРУ не считает, что Россия стремится к вооружённому конфликту с НАТО, во всяком случае сейчас. Ведь, несмотря на модернизацию российской армии, её возможная военная победа над НАТО является очень спорной. Поэтому Россия применяет другие средства, рассказывает он. Следовательно, вместо военной агрессии Владимир Путин будет реализовывать свою стратегию, названную «доктриной Герасимова», которая делает ставку на «военные средства скрытого характера», с сильным уклоном на действия, имеющие характер информационной войны, считает бывший офицер ЦРУ.

«Эта доктрина использует не только современные цифровые технологии, но и даёт России множество других выгод. Прежде всего, она не требует больших финансовых затрат, что для страны с убогой экономикой имеет огромное значение. Она рекомпенсирует также отсутствие прочного военного преимущества. Принимая во внимание российские успехи, связанные с применением кибершпионажа и кибератак в Эстонии, Грузии, на Украине и в Соединённых Штатах, Кремль определённо будет и дальше опираться на информационную войну и другие формы разрушительной деятельности, целью которой является ослабление противников, особенно стран — членов НАТО, так же как и самого альянса», — прогнозирует Сулик.

В интервью изданию Polityka бывший офицер ЦРУ также подчёркивает, что ослабление западных структур и ценностей — это одна из основных стратегических целей Путина, который, впрочем, поддерживает «доктрину Герасимова». Речь идёт о том, чтобы создавать хаос и подвергать сомнению связи, соединяющие членов НАТО, вбивая клин между ними и их народами, дискредитировать демократические правительства. «Демократия является проклятием исторического видения Путина. Где-то с 2006 года он всё чаще принимает славянское видение мессианского и державного предназначения России как Третьего Рима. Как моральный бастион против Запада, испорченность и декадентство которого имеют якобы свои источники в демократии. Чтобы достичь цели, российские власти не только хотят сдержать влияние демократии на Россию, которая там воспринимается как отрава, но и ослабить её силу в странах Запада», — объясняет он.

Один из регионов, в котором офицер ожидает российской диверсии в недалёком будущем, — это Балканы. Ведь несмотря на мирные соглашения 90-х, регион остаётся нестабильным, а Россия так и не смирилась с поражением своего сербского союзника.

«Россия определённо прибегнет к орудиям информационной войны, а также к другим скрытым средствам, чтобы повлиять на приближающиеся выборы в Черногории и Боснии», — уверен Сулик.

Российская разведка всегда проявляла определённую снисходительную позицию, а может, даже пренебрежение по отношению к своим «меньшим братьям» из спецслужб Варшавского договора, и Польша не была исключением. В результате как гражданская разведка, так и военная, верили, что они могут действовать безнаказанно на территории Польши и после падения коммунизма. Они, однако, не оценили профессионализм польских служб, которые начали изучать российские операции и выдворять офицеров разведки. «Я думаю, что россияне извлекли урок из этих провалов и решили взяться за более изощрённые инструменты, чтобы скрыть свою деятельность», — добавляет Сулик.

Он убеждён, что, принимая во внимание трагическую историю российско-польских отношений, Польша относилась к странам, наиболее чувствительным ко всяческим вмешательствам со стороны России, но и с наиболее эффективным в противодействии российской угрозе шпионажем. Не без причины она была выбрана в качестве штаба экспертного центра контрразведки НАТО.

«Я не хочу высказываться на тему внутренних дел Польши, но считаю, что по сравнению со многими соседними странами, ваша страна продолжает быть лучше подготовленной к российской угрозе. Насколько я знаю, Польша поймала и выдворила больше российских шпионов, чем кто-либо из ваших соседей», — подводит итог в интервью изданию Polityka Майкл Дж Сулик.