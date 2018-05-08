Польский генерал: новая холодная война уже идёт, и Польша — на передовой

Новая холодная война между Западом и Россией стала фактом, а на её первой линии противостояния находится Польша, пишет в издании Rzeczpospolita польский генерал Станислав Козей. Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши считает, что необходимо провести реформу командования вооружёнными силами НАТО в соединении с польскими таким образом, чтобы польский главнокомандующий одновременно был и главнокомандующим НАТО на восточном фланге альянса.

«Происходят существенные изменения в характере угроз в нашем регионе, на восточном фланге НАТО. Ни для кого не секрет, что между Россией и Западом идёт новая гибридная холодная война», — пишет в издании Rzeczpospolita польский генерал, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.

Польша находится на первой линии этой конфронтации — в первую очередь она находится под угрозой возможной агрессии. «Поэтому мы особенно заинтересованы в умелом и эффективном реагировании как наших, так и союзнических войск на эти угрозы», — добавляет Козей.

Это в значительной мере зависит от хорошо организованной системы верховного командования на восточном фланге. Поэтому важной задачей является модернизация этой системы, улучшение уже существующих решений.

«По моему мнению, следует рассмотреть идею установления общего регионального операционного командования сил первого стратегического удара НАТО в северо-восточном направлении. Прошло уже время «плоского» стратегического союза одной проекции, типичного для политических и стратегических условий холодной войны, которые требовали чаще всего небольших операций низкой интенсивности», — объясняет генерал.

Такое командование должно быть построено на базе польского высшего операционного командования, посредством его развития до уровня союзнического многонационального командования на время угрозы и войны. Польское национальное командование должно стать одновременно командованием союзническим. Это так называемый принцип двойного зонта, практикуемый, к примеру, американскими вооружёнными силами, а также в рамках сотрудничества НАТО с Европейским союзом.





«Из чего следует необходимость такой инициативы?» — задаётся вопросом глава Бюро национальной безопасности. Не подлежит сомнению, что с точки зрения операционной эффективности и принципа стратегической непрерывности в реагировании на агрессию главнокомандующим в оборонительной операции на территории Польши, в защите Польши, должен быть в любых стратегических условиях и в любой союзнической ситуации один командующий.

Это условие должно быть выполнено без учёта вида агрессии. Независимо от того, будет она ниже порога открытой регулярной войны, будет иметь ограниченный характер или же будет полномасштабной, — командование союзническими и национальными силами должно быть сосредоточено в одних руках, объясняет Козей.

«Может ли вышеуказанные условия в полном объёме исполнять исключительно национальный командующий?» — задаётся очередным вопросом генерал и сразу же отвечает на него: нет, ведь в случае признания в рамках альянса факта агрессии командование обороной на этой части НАТО должен осуществлять союзнический командующий, а не национальный. В случае полномасштабной агрессии запуск командования альянса был бы практически автоматическим, в случае ограниченной агрессии — может быть только с определённой задержкой. «Тогда наш операционный командующий должен быть включён в подчинение командующего НАТО, и это он будет проводить оборонную операцию на территории Польши», — утверждает польский генерал.

«A может ли в таком случае исполнить такие требования союзнический командующий? Здесь также ответ отрицательный. Потому что нет гарантии того, что в любой ситуации НАТО сразу же начнёт союзническую операцию. Это касается случаев, в которых сложно добиться консенсуса оценки возникшей ситуации и решения по совместному реагированию на неё», — подчёркивает он.

Поэтому оптимальным решением с точки зрения непрерывности и эффективности командования в обороне Польши стало бы соединение в одной структуре возможности национального и союзнического командования. Следует заметить, что это было бы также оптимальным решением в плане дальнейшего развития возможностей НАТО по быстрому реагированию на восточном фланге, подводит итог Станислав Козей.