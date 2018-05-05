TVN24: россияне выбирают аллигаторов и крокодилов в качестве домашних питомцев

Всё чаще в российских домах можно встретить крокодилов и аллигаторов. В России эти свирепые хищники играют роль домашних любимцев, сообщает TVN24. Их владельцев ничуть не смущает тот факт, что эти пресмыкающиеся не способны привязаться к человеку. Свой кайман Гена есть даже в одной из исправительных колоний. Заключённые приходят к нему поговорить по душам.

Так выглядит всё более популярное домашнее животное в России. Этот крокодиловый кайман — звезда российского интернета. Когда он маленький, то размерами напоминает хомяка или котёнка. Достаточно кормить его раз в две недели и содержать акватеррариум. А когда он вырастет, то может быть до двух метров длиной, к тому же у него будет большая пасть с острыми зубами. Аллигаторы и крокодилы являются украшением многих частных зоологических садов. Один из них есть даже здесь, в колонии.

АЛЕКСАНДР МЕЩЕРЯКОВ, осуждённый: Когда человеку грустно, он приходит сюда поговорить с ним. Он слышит и не отвечает. И это нормально.

Его зовут Гена, как известного крокодила из мультфильма про Чебурашку. Ему семь лет. Власти тюрьмы уверены в том, что это самец.

ВЛАДИМИР ГАЛКИН, начальник по воспитательной работе колонии: Мы предполагаем, что да. Это мужская колония. Сами понимаете, что не может быть иначе.

Но может ли быть такой крокодил домашним питомцем? К сожалению, по мнению учёных, эти пресмыкающиеся не привязываются к человеку. Это, однако, россиян не останавливает. Большинство пресмыкающихся, продаваемых в России, — это контрабанда, и хозяева не сообщают о наличии дома этих животных властям и ветеринарам, поэтому многие из них гибнут из-за болезней и условий, в которых их содержат.

Люцифер — самый старый живущий в России крокодил, на протяжении более 40 лет он никого не укусил. Опекающая его Людмила Орлова уверяет, что она просто-напросто знает, как с ним обходиться.

ЛЮДМИЛА ОРЛОВА, эксперт по пресмыкающимся: Прежде всего, мы должны помнить, что этот хищный зверь небезопасный. Надо знать специфику его природы.

Но природу не обмануть. Сила сжатия челюстей 2 тонны на квадратный сантиметр. Из такого зажима никто не вырвется.

Анджей Зауха, «Факты», Москва.

Дата выхода в эфир 02 мая 2018 года.