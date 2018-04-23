Wyborcza: Ватикан собрался вручить Путину пальмовую ветвь — к недоумению поляков

Намерение наградить Владимира Путина «Золотой пальмой» за усилия, направленные на установление мира на Ближнем Востоке, вызывают удивление и недоумение, пишет Gazeta Wyborcza. Ведь российский президент является ключевым союзником сирийского диктатора Башара аль-Асада, использовавшего химическое оружие против собственного народа. Но, несмотря на это, большая часть христианских иерархов видит в Путине защитника христианских ценностей, отмечает польский корреспондент.

Президент Владимир Путин должен получить «Золотую пальму» — награду общества ASSISI PAX International за усилия, направленные на установление мира на Ближнем Востоке, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Томаш Белецкий.

«Из нашей информации следует, что по этому вопросу консультировались в Ватикане, а российский президент предварительно согласился приехать в Италию. Также ведутся спекуляции на тему того, что он может встретиться даже с Папой Римским Франциском. Поддержка Россией сирийского режима никому не мешает», — рассказывает он.

Речь идёт о «Золотой пальме», почётная награда присуждается с 80-х годов обществом ASSISI PAX International, вдохновляющимся святым Франциском. Таким образом увековечивается встреча Иоанна Павла Второго с представителями разных религий, которые в 1986 году сообща молились в Ассизи за мир. За мирные усилия позолоченной пальмовой ветвью наградили Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана, а в последние годы — Бенедикта XVI. В этом году «Золотую пальму» должен получить Владимир Путин, напоминает автор.

«Мы получили доступ к дипломатическому докладу, связанному с визитом представителей этого общества в Москву, где они несколько дней назад встретились с митрополитом Илларионом», — добавляет он. Владимир Путин, по информации из неофициальных каналов, уже согласился на получение «Золотой пальмы». Также он готов приехать в Ассизи. Однако он хочет, чтобы торжество вручения награды сохранило «духовный характер», и поэтому во время его поездки в Ассизи его будет сопровождать высокий представитель церкви, объясняет Белецкий.

Польский журналист подчёркивает, что если бы президента России сопровождал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, то в Ассизи приехал бы также папа Франциск. «Путин, Кирилл, Франциск. Это бы, наверное, было бы слишком», — говорит изданию Gazeta Wyborcza один из итальянских ватиканистов.

Благодаря сотрудничеству с изданием La Stampa информацию о «Золотой пальме» и президенте Путине польскому изданию удалось подтвердить у итальянской стороны. «Мы хотим наградить кого-то из России, занимающего самый высокий ранг. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы им стал президент Путин. В связи с организационными вопросами, безопасностью и по другим соображениям мы не можем этого окончательно подтвердить. Однако мы как католики возлагаем надежду на то, что это будет Путин», — отметил Пьетро Матарези, который в ASSISI PAX International отвечает за международные отношения и несколько дней тому назад был во главе делегации в Москве.

Россияне — в соответствии с источниками польского издания — получили информацию о том, что идея награды Путину была утверждена представителями ватиканского госсекретариата. Её обсуждали среди прочего с архиепископом Антонио Меннини, бывшим нунцием в Москве. «Золотую пальму» обычно вручают в июне. «В отношении Путина скорее это будет октябрь этого года», — объяснил Пьетро Матарези.

«Желание наградить Путина вызывает удивление. Российский президент является ключевым союзником сирийского диктатора Башара аль-Асада, который в очередной раз применил химическое оружие против собственного народа. В газовой атаке в Думе в начале апреля погибло более 70 человек, в том числе дети. Российская пропаганда убеждает: либо в Думе не было смертоносных химикатов, либо за атаку отвечает Запад», — рассказывает автор.

«Кроме этого хозяин Кремля имеет на своей совести аннексию Крыма и войну в Донбассе», — подчёркивает он и добавляет, что британские власти обвиняют Россию в покушении на проживающего в центральной Англии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, которого отравили субстанцией из российского арсенала химического оружия.

«Несмотря на это большая часть христианских иерархов из разных церквей рассматривает аль-Асада как защитника христиан, особенно от джихадистов. А российская пропаганда создаёт Путину практически образ покровителя христиан», — объясняет польский журналист.

Джан Мария Полидоро, основатель ASSISI PAX International, — это один из двух монахов из Ассизи, которые в 1984 году направились к Михаилу Горбачёву и Рональду Рейгану с посланием о том, что «диалог является путём к победе над холодной войной». «Некоторые из наших собеседников защищают решение о награждении Путина «Золотой пальмой». Они приравнивают её именно к визитам Полидоро в Москву и Вашингтон», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza Томаш Белецкий.

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