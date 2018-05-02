Rzeczpospolita: чемпионат мира по футболу спас экономику России от рецессии

В пятницу был передан в эксплуатацию последний стадион для чемпионата мира по футболу 2018 года, хозяином которого станет Россия, пишет Rzeczpsopolita. Польское издание отмечает, что спортивное мероприятие помогло раскрутить российскую экономику, не позволив ей уйти в рецессию.

«Кремль посчитал сколько он заработает на чемпионате мира по футболу. Власти признают, что инвестиции связанные с кубком придали скорость экономике и обеспечили переход от рецессии к развитию», — пишет в издании Rzeczpsopolita польская журналистка Ивона Трусевич.



В пятницу был сдан в эксплуатацию последний стадион для чемпионата мира 2018 года. Он напоминает космический корабль. Арена в Самаре вмещает 45 тыс. зрителей. Сыграют там Коста-Рика, Сербия, Дания, Австралия, Уругвай, Сенегал, Колумбия и Россия. Так же там пройдет один матч 1/8 финала и 1/4 финала, рассказывает автор.



«Это самый большой стадион, построенный для чемпионата. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв.м, а высота 60 м. Как известно космическая отрасль — гордость Самары; это было учтено в проекте стадиона. Он похож на космический корабль и расположен на самой высокой точке города», — говорил на открытии Павел Колобков, министр спорта России.



Правительство России подытожило также, сколько заработает на грядущем чемпионате: 9175$ млн. «Чемпионат для российской экономики это около 1 процента годового ВВП. Это величина производящая впечатление. Я могу сказать, что без чемпионата мира не было бы экономического роста, который есть в настоящее время», — заявил вице-министр Аркадий Дворкович, глава организационного комитета «Россия 2018». Дворкович добавил, что рост ВВП, связанный с подготовкой к чемпионату, происходил в течение последних пяти лет по возрастающей кривой в этом году он достиг 0.4% ВВП.



Алексей Сорокин, генеральный директор комитета объяснил, что прибыль от чемпионата была рассчитана в соответствии с международной методологией и будет подтверждена после окончания чемпионата. Российский чемпионат самый дорогой в истории. Сами россияне передают, что стоимость составляет 12$ млрд.



По мнению Дворковича расходы на чемпионат — это инвестиции, которые придали движение российской экономике. В результате работ было отремонтировано и модернизировано 20 железнодорожных вокзалов, 178 км дорог; появились современные аэропорты, гостиницы и многое другое, перечисляет Тручевич.



Доля расходов на чисто спортивные объекты составила 39%. В Бразилии — одна треть, а в Германии — только 25%. Россияне считают, что их чемпионат привлечет самое большое число гостей. По самым скромным оценкам, приедут 570 тыс. иностранных болельщиков. Например в отдаленном Краснодарском крае ожидается 130 тыс. иностранцев. Обычно столько посещает этот регион в течение года. Иностранные болельщики должны принести российскому бюджету свыше 120 млн. рублей. Очередной плюс — это рост трудоустройства и доходов россиян. Чемпионат создал 220 тыс. новых рабочих мест и доходы населения возросли в 2013-2018 годах на 414 млрд рублей. В бюджет поступило 150 млрд дополнительных рублей. Заметен стал рост экономики в регионах — хозяев чемпионата.



Больше всего выиграл граничащий с Польшей Калининград — 20%. Однако критики и российская оппозиция обращают внимание, что похоже как во время Олимпиады в Сочи на чемпионате сделал деньги круг близких Путину богачей. К тому же в Самаре, Сочи, Саранске и в Калининграде нет команд уровня экстракласса. Объекты слишком дорогие для матчей низших лиг, поэтому они будут стоять и разрушаться, резюмирует в издании Rzeczpsopolita польская журналистка Ивона Трусевич.