Niezalezna: члены НАТО не снимут санкции до тех пор, пока Россия будет угрожать

Североатлантический альянс считает Россию серьёзной угрозой для своей безопасности. Об этом по итогам встречи глав дипломатических ведомств стран — членов альянса заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Поэтому санкции в отношении Москвы не будут сняты, до тех пор пока она не откажется от своей нынешней политики, заверил польский политик.

Отношения НАТО с Россией были одной из тем заседания министров иностранных дел альянса в Брюсселе. В ходе пресс-брифинга глава польского МИД уведомил что во время дискуссии участники пришли к единому мнению, что Россия представляет собой серьёзную угрозу безопасности.

«Повсеместно считается, что Россия действует с целью дестабилизации безопасности в Европе, а также в соседних странах», — подчеркнул Чапутович.

По его словам, он сам обратил в этом контексте внимание на учения российских сил в экономической зоне Польши на Балтике, покушение в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля с использованием химического оружия, действия России в Сирии, а также на вопрос удержания обломков польского самолёта, который разбился 10 апреля 2010 года.

«Большинство голосов сводилось к необходимости продемонстрировать решительную позицию союзников в отношении России, что только такого типа действия могут оказаться эффективными, — подчеркнул Чапутович. — С одной стороны, санкции и требование соблюдения принципов функционирования в международном обществе, с другой — возможные переговоры, если Россия примет во внимание эти ожидания со стороны альянса».

Глава польской дипломатии заверил, что все собравшиеся подчеркнули, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока Россия нарушает международное право. «Имеется определённое союзническое единство в этом плане, и много голосов указывало на то, что его нужно сохранить», — добавил он.

Чапутович проинформировал, что во время заседания министров иностранных дел Североатлантического альянса он напомнил о необходимости возвращения Россией обломков самолёта, который разбился под Смоленском. Самолёт находится на территории России на протяжении восьми лет, и Польша никак не может его вернуть.

«Речь идёт о смоленской катастрофе, в которой погиб президент Лех Качиньский вместе с элитой польского политического мира. Следует об этом помнить. Это было частью моего выступления», — отметил он.