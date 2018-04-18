Rzeczpospolita: у России не хватит яда, чтобы нанести смертельный укус Западу

Владимир Путин вовсе не намерен возрождать российскую державу, потому что «проевшая» всю свою нефтяную прибыль Россия просто-напросто не в состоянии этого сделать, пишет публицист Анджей Талага. В издании Rzeczpospolita он уверяет, что путём постоянных провокаций и запугивания Москва добивается определённых уступок от европейцев, но бояться её не стоит: «это змея, которая пугает шипением», но у неё недостаточно яда, чтобы убить Запад.

«В течение последних недель в воздухе вьётся политическая пыль, поднимаемая Россией или на неё оседающая. Обстрел Сирии, который мог закончиться американо-российской перестрелкой, ранее химическая атака в Великобритании, изгнание российских дипломатов тремя десятками государств, дополнительные санкции. Что будет дальше? Какой на самом деле является цель Москвы? Польша хочет слыть знатоком России, между тем, кажется, большинство наших прогнозов касательно Кремля неверно», — пишет в издании Rzeczpospolita польский публицист, директор по вопросам стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага.

Тезис, который чаще всего слышен в Польше, — это то, что Путин восстанавливает российскую державу, но автор не считает, что всё это именно так. Он уверяет, что Путин не желает даже доминировать над государствами бывшего восточного блока, у него также нет ни цели экспансии, ни задачи расширения сферы российского влияния вне её актуального диапазона. «Завоевания, политическое и экономическое доминирование, «русский мир» как альтернатива западной цивилизации или мифическая победа над Западом являются лишь дымовой завесой», — объясняет Талага.

Всё это находится вне диапазона Москвы. Цивилизационные диспропорции, в том числе экономические или военные, между Россией, Западом и Китаем так огромны, что реализация вышеуказанных целей не является возможной. Россия не в состоянии этого сделать. Её сфера влияния до сих пор не приносит никаких экономических выгод, а наоборот, очень дорого стоит. Каждое государство или псевдогосударство, которое в ней оказалось, «осушает» московский бюджет. Это касается не только Чечни, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской республик, но и Белоруссии, Армении и Киргизии, не говоря уже о Крыме. «Конечно же, во имя политических интересов сферу влияния можно расширять, если есть из чего. Тем временем Россия стоит на грани возможностей в этом плане», — подчёркивает публицист.

Путин упустил шанс на модернизацию страны, не использовал избытков от продажи углеводородов для создания современной экономики или хотя бы образования альтернативных источников пополнения бюджета на то время, когда произойдёт снижение спроса на нефть и газ. Москва не пошла путём ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, которая реинвестирует избытки от экспорта сырья в другие отрасли экономики, хотя бы сферу развлечений, торговли, авиалиний и просвещения, объясняет он.

«Путин играет сверх реальных возможностей России, применяя при этом изощрённые методы шантажа, нарастающее напряжение, однако они никогда не бывают настолько рискованными, чтобы спровоцировать вооружённую реакцию Запада или полный экономический бойкот. Ни того, ни другого этот режим, вероятно, не выдержал бы», — отмечает Талага.

«Для чего он это делает? Москва, подобно Пекину, играет в получение стратегического преимущества, однако у неё во много раз более скромные ресурсы — следовательно, она использует средства, которые дают ей преимущества самой по возможности низкой ценой», — добавляет он.

Западные государства, а точнее их общества, более всего опасаются дестабилизации, которая повлечёт за собой снижение уровня жизни, более высокого на фоне остального мира. Демонстрация российской военной силы, агрессивная риторика, бесцеремонные провокации разрушают чувство безопасности, вносят суматоху, однако они не являются настолько грозными, чтобы мобилизовать демократические общества к обороне. «Именно это и есть мутная вода, в которой Россия желает плавать», — уверяет он.

Её целью является утомление государств Запада настолько, чтобы во имя спокойствия они были готовы предоставить выгодные России уступки, а в конечном итоге оказались готовы к разделу сфер влияния в Европе, как равный с равным. Что также существенно, агрессивная внешняя политика является при случае эффективным орудием сосредоточения российского общества вокруг власти.





«России не следует бояться: это змея, которая пугает шипением, но у неё нет достаточно яда, чтобы убить нас без уничтожения себя самой. Не требуется многого, чтобы держать её на расстоянии. Укрепление наших вооружённых сил, сохранение единства Запада, последовательное наказание болезненными санкциями — этого достаточно. Польша должна, однако, восстановить репутацию на международной арене, чтобы мы могли быть столпом такой политики по отношению к Кремлю», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский публицист, директор по вопросам стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага.