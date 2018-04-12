TVN24: Путин устроил в Сирии полигон, потому что устал от гегемонии США

Путин уже давно повторяет, что намерен покончить с однополярным миром, в котором гегемоном является Америка, передаёт TVN24. Пока непосредственного противостояния между странами нет, но конфронтация в третьей стране, которой сегодня является Сирия, несёт в себе угрозу очень серьёзного конфликта, предупреждает польский дипломат Ян Войцех Пекарский.

Цитируя Дональда Трампа, Россия и Америка должны были встретиться с множеством позитивных вещей. Ещё не так давно Трамп пожимал руку Владимиру Путину.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы с нетерпением ожидаем множества позитивных вещей, которые произойдут для России и Соединённых Штатов.

Ещё неделю назад Трамп приглашал Путина в Белый дом. Сейчас же американский президент в своём стиле в Twitter оценил, что взаимные отношения с Россией хуже, чем когда-либо ранее, включая период холодной войны.





ДОНАЛЬД ТРАМП: Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже во времена холодной войны.

Американцы в прошлую пятницу записали все грехи России в документе, обосновывающем введение дополнительных санкций в отношении окружения Путина.

В документе департамент утверждает, что Россия ведёт глобальную кампанию, которая должна подвергнуть сомнению суверенитет и безопасность США и их союзников.

Список грехов длинный: «Россияне вмешивались в выборы в государствах на Западе».

«Россияне применили химическое оружие в Великобритании и уже десять лет ликвидируют своих противников по всему миру».

«Россия нарушает пункты международных соглашений, работая над новым стратегическим ядерным оружием».

Американцы напоминают о кибератаках 2007 года, направленных на Эстонию, о вторжениях в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014-м. Наконец, о поддержке переворота в Черногории два года назад.

Америка приходит к выводу, что Кремль подогревает войну в Сирии, поддерживая жестокий режим Асада, который бомбардирует мирных граждан и применяет против них химическое оружие.

У России нет намерений отступать ни на шаг.

ЯН ВОЙЦЕХ ПЕКАРСКИЙ, Европейская академия дипломатии: Непосредственное противостояние было бы очень опасным. Но противостояние на третьем рынке, которым является Сирия, также несёт в себе угрозу очень серьёзного конфликта, а это может

непременно разлиться ещё шире.

Путин уже много лет повторяет, что его целью является покончить с однополярным миром, в котором гегемоном является Америка. Россия, расшатывая единство Запада, поддерживает политические движения, стремящиеся к расколу ЕС, осознанно устраивает военные провокации на границах НАТО.

Кремль вооружает противников Америки, таких как Иран. К войне в Сирии Россия относится практически как к испытательному полигону.

Якуб Лоска, TVN24 BiS.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2018 года.