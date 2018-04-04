TVN24: опасения прибалтийских лидеров не помешали Трампу пригласить Путина в гости

На встрече в Белом доме с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Дональда Трампа наверняка предостерегали по поводу агрессивной политики Москвы, сообщает TVN24. Однако это не помешало президенту США пригласить в Вашингтон своего коллегу Владимира Путина, чтобы по возможности улучшить двусторонние отношения, отмечает канал.

Эта встреча состоялась по инициативе и по приглашению американского президента. Белый дом переговорами на самом высоком уровне решил отпраздновать сотую годовщину независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы говорили с лидерами Прибалтийских стран о том, что мы бы хотели договариваться с Россией, потому что это хорошо, а не плохо. Может, так будет, а может, и нет. Наверное, никто раньше не был настолько жёстким по отношению к России, как Дональд Трамп.

На встрече речь шла об укреплении безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в связи с угрозами со стороны России. Президент Литвы особенно рассчитывает на усиление обороноспособности воздушного пространства Прибалтийских стран.

ЗБИГНЕВ ЛЕВИЦКИЙ, профессор, американист: Москве в особенности мешают Прибалтийские республики в качестве членов НАТО. Суть подчёркивания их значения —немного против Польши, нечего скрывать — в том, чтобы показать России, что мы проводим такую политику, которую хотим, в отношении тех, с кем мы хотим её проводить, а возможные замечания Москвы не имеют настолько большого значения.

Самые новые замечания поступили со стороны заместителя главы российской дипломатии. По его мнению, НАТО, увеличивая присутствие армии на границе с Россией, пересекло красную линию.

А на этой встрече Дональд Трамп точно услышал много предостережений в адрес агрессивной политики России и Владимира Путина.

Через две недели после того, как, к удивлению личных советников, в телефонном разговоре он пригласил Владимира Путина совершить визит в Белый дом.

МАРЧИН КВАЩНЫ, корреспондент TVN24, Вашингтон: О предложении встречи, с которым вышел Дональд Трамп, первым сообщил советник Владимира Путина. По его мнению, саммит мог бы состояться во второй половине этого года. Как потенциальное место встречи указывается Белый дом. Но не исключено также, что будет выбрано более нейтральное место. Несмотря на приглашение по телефону, приготовления ещё не начались по причине дипломатического спора между Москвой и Вашингтоном из-за попытки отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Двери Белого дома уже несколько лет закрыты для российских глав. В последний раз, восемь лет назад, в Вашингтоне был тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Владимир Путин с официальным государственным визитом был в Белом доме в 2001 году. Позднее с американскими президентами он разговаривал лишь по случаю Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и разных саммитов.

ДМИТРИЙ ТРЕНИН, фонд Карнеги в Москве: Я думаю, что даже перед попыткой убийства Скрипаля были небольшие шансы на то, что, во-первых, до такой встречи дело дойдёт, и, во-вторых, что она приведёт к улучшению отношений. Вокруг президента Трампа есть много людей, которые не верят в более хорошие отношения с Россией до тех пор, пока Владимир Путин не сделает шаг назад и фундаментально не изменит российскую внешнюю политику.

Российский президент чётко показывает, что отступать он не намеревается, и укрепляет связи со странами, с которыми у Америки отношения становятся всё хуже. В Турции вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом он объявил о начале строительства российским «Росатомом» первой турецкой атомной электростанции. Завтра к главам России и Турции присоединится президент Ирана. Они будут решать вопрос о будущем Сирии.

АНДЖЕЙ ЗАЛУЦКИ, бывший посол Польши в России: Эти трое игроков, Россия, Турция и Иран, уже практически поделили свои сферы влияния.

Вашингтон оставляет России огромное поле для манёвров. Дональд Трамп заморозил последнюю часть фондов на восстановление Сирии и заявил, что американцы в скором времени покинут эту страну.

Катажина Славиньская. «Факты».

Дата выхода в эфир 03 апреля 2018 года.