Niezalezna: генерал НАТО обвинил Москву в военной хитрости на учениях «Запад-2017» Несмотря на то что манёвры «Запад-2017» завершились, они до сих пор не дают покоя иностранным военным. В их числе — генерал Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, который заявил, что Россия и Белоруссия специально разбили «Запад-2017» на множество малых учений, чтобы не допустить на них иностранных наблюдателей, пишет Niezależna. 4 октября 2017 niezalezna.pl

Niezalezna: купившие Patriot румыны думают о себе, а не о России Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии зенитно-ракетных комплексов дальнего действия Patriot на сумму $3,9 млрд, сообщает Niezalezna. При этом румынский президент отмечает, что эта сделка не должна вызвать рост напряжённости в отношениях с Россией, ведь его страна не собирается ни на кого нападать. 17 июля 2017 niezalezna.pl

Niezależna: Россия пугает грузин возможностью «повторного вторжения» Несмотря на то что в Грузии нет печатных изданий, которые поддерживают политическую линию Москвы, у России и так неплохо получается держать в страхе грузинское общество сценарием «повторного вторжения», рассказала порталу niezalezna.pl Лаша Тугуши из The Foundation Liberal Academy. При этом эксперт подчеркнула, что немалая часть грузин не затронута идеей евроинтеграции и охотно смотрит российское телевидение. 31 марта 2017 niezalezna.pl

Niezależna: Польша объяснила закрытие границ с Калининградом «милитаризацией» Польша не намерена возобновлять малое приграничное движение с Калининградской областью России, пишет Niezależna. Издание напоминает, что МПП было приостановлено в прошлом году под предлогом соблюдения мер безопасности в рамках проводимых в стране международных мероприятий. Теперь польские власти официально заявили о невозможности возвращения льготного режима из-за «милитаризации» российского региона. 28 марта 2017 niezalezna.pl

Niezależna: Польский депутат убедила Европарламент приравнять Россию к ИГ Европарламент проголосовал за принятие доклада польского евродепутата Анны Фотыги, в котором говорится о необходимости противодействия «враждебной пропаганде России». В нем перечислены структуры, которые, по мнению автора, занимаются подрывом западных ценностей, пишет Niezależna. Эти действия Фотыга сравнивает с пропагандистской угрозой со стороны «Исламского государства». 12 октября 2016 niezalezna.pl

Саакашвили: Для Путина Украина как азартная игра — все или ничего Украина должна стремиться в ЕС и НАТО, ведь это не евразийское, а европейское государство, заявил Михаил Саакашвили в интервью польскому изданию. Он также отметил, что Путин действует как азартный игрок: если он захватит всю Украину, то выиграет все, а если нет - подвергнет опасности территориальную целостность России. 11 июля 2015 niezalezna.pl

Польский политик: Путин сделал мирную паузу на Украине лишь ради Дня Победы Затишье на Украине нужно было российскому лидеру, только чтобы спокойно провести торжества по случаю Дня Победы, заявил в интервью niezalezna.pl польский политик Витольд Ващчиковский. И обострение обстановки на востоке Украины тому наглядное подтверждение. По мнению политика, цель Путина очевидна: довести Украину до такого состояния, что она уже просто не сможет стать членом ЕС, и поменять в Киеве власть на пророссийскую. 4 июня 2015 niezalezna.pl

Niezalezna.pl: Еще немного - и российская пропаганда окажется правдой Для украинских реформ прозвенел последний звонок, пишет Niezależna.pl. Если Украина не начнет немедленно воплощать реформы в жизнь, то потеряет поддержку Запада, который уверится в том, что российская пропаганда не лжет и Киев действительно потратит впустую любую помощь. 8 апреля 2015 niezalezna.pl

В Польше не будет «лживых памятников» красноармейцам Предложение министра культуры РФ поставить в Кракове памятник замученным красноармейцам в обмен на строительство мемориала в честь Леха Качиньского под Смоленском – это классический шантаж, считает Ежи Буковский. Автор заявляет: Россия лжет о польских концлагерях, к тому же пленные были захватчиками, а значит, не достойны увековечивания, пишет Niezależna.pl. 1 апреля 2015 niezalezna.pl

Француз упаковал жену-россиянку в чемодан, чтобы обмануть таможню Гражданин Франции, путешествовавший поездом Москва-Ницца, смог удивить видавших виды польских пограничников. Как сообщает niezalezna.pl, при досмотре багажа они обнаружили живой груз – в одном из чемоданов пряталась его жена-россиянка без документов. Польский портал отмечает, что это «чемоданное путешествие» может окончиться для супругов в тюрьме. За попытку нелегального пересечения границы им грозит до 3 лет. 16 марта 2015 niezalezna.pl