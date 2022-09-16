Niezalezna: пороха не изобрёл — ответ Шольца на репарационные претензии Варшавы не испугал поляков

Уже несколько десятилетий Германия пугает Польшу пересмотром границ, если та вдруг решит заикнуться о военных репарациях, поэтому «шокирующее» заявление Олафа Шольца не стало ничем новым, уверен польский политик Аркадиуш Муларчик. Сам он признал, что рассчитывал на более изобретательную и блестящую угрозу в ответ на репарационные претензии Варшавы, сообщает Niezalezna.
Шокирующее заявление Олафа Шольца прозвучало в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко, который предстал в качестве представителя украинской нации, пишет Niezalezna.
«Смотря на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько большое значение имеют соглашения, заключённые Вилли Брандтом, на основании которых после сотен лет истории граница между Германией и Польшей была чётко и навсегда установлена. И я бы не хотел, чтобы какие-то люди рыскали в книгах по истории с целью внесения ревизионистских изменений границ», — пригрозил Олаф Шольц.
Одна из первых реакций последовала в Twitter от польского политика Аркадиуша Муларчика из партии «Право и справедливость». «На протяжении многих десятилетий очередные правительства Германии пугали поляков пересмотром границ в случае поднятия вопроса о репарациях. Господин Олаф Шольц порох не изобрёл. Я на самом деле рассчитывал на более изобретательный и блестящий ответ», — написал Муларчик.
Niezalezna напоминает, что 1 сентября этого года Варшава представила отчёт о польских военных потерях в результате немецкого вторжения в сентябре 1939 года. Польша также пообещала направить дипломатическую ноту в Германию с требованием выплаты военных репараций. Польские депутаты поддержали эту идею.
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