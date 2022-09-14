N-TV: работой Шольца довольны лишь 35% немцев, а у ряда министров дела ещё хуже

Результаты опроса показали, что работой Олафа Шольца сейчас довольны всего 35% немцев, сообщает телеканал N-TV. Важнейшие из министров его кабинета также получают мало одобрения. Лучше других пока держится глава МИД Анналена Бербок, число согласных с которой уравновешивает число несогласных. Хуже обстоят дела у министров экономики и финансов, а антирекорд установила министр обороны Кристина Ламбрехт, политику которой одобряют лишь 22% опрошенных.

Перед правительством Германии сейчас стоит длинный список проблем: инфляция, боевые действия на Украине, изменение климата — есть чем заняться, отмечает N-TV. Между тем, среди избирателей удовлетворённость работой канцлера и важнейших министров его кабинета сейчас довольно неоднозначна, подчёркивает немецкий телеканал.

Надвигающийся к зиме энергетический кризис, растущие цены на газ, электричество и другие товары беспокоят многих жителей Германии. Насколько они удовлетворены федеральным правительством, которое должно заботиться о решении этих проблем, показывают данные, собранные институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по заказу RTL и N-TV. Для этого 9 и 12 сентября в Германии было опрошено 1002 респондента.

В частности, только 35% немцев довольны или очень довольны главой правительства от СДПГ. 62%, напротив, не очень удовлетворены или совсем не удовлетворены его работой. Для сравнения: в начале июля рейтинг одобрения Шольца ещё был на 10% выше. Разница между одобрением его политики на территории западных (36%) и восточных (30%) земель Германии незначительна.

Как показал опрос, только сторонники из его собственной партии (71%) удовлетворены работой Шольца. Среди избирателей партнёров по коалиции работой канцлера довольны 48% зелёных и 39% свободных демократов.

Министр иностранных дел Анналена Бербок из партии зелёных добилась большего, отмечает немецкий телеканал. Удовлетворённость и неудовлетворённость её работой практически уравновешивают друг друга и составляют 47% и 48% соответственно. Однако среди жителей восточной Германии только 28% одобряют её политику, в то время как 68% ею недовольны. В Западной Германии, напротив, преобладает удовлетворённость (51%). Среди сторонников зелёных с политикой Бербок согласны 86%, также её поддерживает и большинство избирателей СДПГ (65%), и 48% избирателей партнёра по коалиции СвДП. В целом, рейтинг одобрения Бербок снизился, сообщается в материале.

Как и его коллега от партии зелёных, потери в рейтинге недавно пережил и министр экономики Роберт Хабек. На данный момент его работой удовлетворены 40% опрошенных, тогда как 55% ею недовольны. Ещё в мае с его политикой были согласны 59%, а доля недовольных составляла 32%. Как и Бербок, Хабек также получает больше поддержки в Западной Германии (42%), чем в Восточной (27%). Среди сторонников зелёных удовлетворённость его работой составляет 76%, среди избирателей СДПГ — 60%, в СвДП — 38%, что местами говорит о значительном снижении одобрения.

Также избиратели не очень хорошо отзываются о министре финансов Кристиане Линднере. Только одна треть довольна работой лидера СвДП, 62% ею не удовлетворены. Одобрение почти одинаково на востоке (34%) и на западе (33%) страны. Помимо сторонников в собственной партии (68%), курсом министра чаще довольны избиратели ХДС/ХСС (47%), чем представители зелёных (29%) и СДПГ (36%).

Как подчёркивает N-TV, ещё большее неодобрение вызывает только министр обороны Кристина Ламбрехт. Только 22% согласны с политиком от социал-демократов, в то время как 64% не одобряют её курс. Рейтинг одобрения Ламбрехт находится на рекордно низком уровне на востоке Германии (13%), но также низок и на западе (23%). Даже большинство сторонников СДПГ не удовлетворены её работой: только 37% согласны с её политикой, при этом 49% — не согласны. Рейтинг одобрения министра обороны Германии также очень низок среди зелёных (29%) и в Свободной демократической партии (25%), сообщает немецкий телеканал N-TV.