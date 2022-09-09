Handelblatt: каждое десятое промышленное предприятие в Германии прекратило или сократило производство из-за энергетического кризиса

На фоне роста цен на энергоносители почти каждое десятое среднее промышленное предприятие в Германии прекратило или сократило производство, сообщает Handelsblatt со ссылкой на опрос Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). При этом каждая пятая опрошенная компания задумывается о частичном или полном переносе производства за границу. По словам главы BDI, стремительный рост цен на энергоносители создаёт фундаментальные проблемы для немецкой промышленности.

Почти каждое десятое среднее промышленное предприятие в Германии прекратило или сократило производство из-за высоких издержек, сообщает Handelsblatt со ссылкой на опрос руководителей немецких промышленных предприятий, проведённый Федеральным объединением немецкой промышленности (BDI).

В среду глава BDI Зигфрид Русвурм заявил, что стремительный рост цен на энергоносители создаёт фундаментальные проблемы для промышленности. Более 90% почти из 600 опрошенных компаний сообщили, что рост цен на энергоносители и сырьё превратился для них в серьёзную проблему или даже экзистенциальный вызов.

Из-за роста цен каждая пятая опрошенная компания задумывается о частичном или полном переносе производства за границу. Ещё в феврале перед началом спецоперации России на Украине BDI предупредило о «бегстве» промышленных производств за границу. В то время доля компаний, рассматривающих возможность изменений или частичного переезда за границу, была ещё выше и составляла 26,5%.

По данным опроса, рост цен также оказал вполне конкретное влияние и на инвестиции. Около 40% компаний отложили инвестиции в экологические преобразования на неопределённый срок. Примерно 20%, напротив, их ускорили, пишет Handelsblatt.