CNBC: глава Deutsche Bank заявил о неизбежности рецессии в экономике ФРГ

Германии уже не удастся избежать рецессии, пишет CNBC, ссылаясь на слова главы Deutsche Bank Кристиана Зевинга. Как отметил Зевинг, инфляция, спровоцированная энергокризисом, сейчас такова, что рецессия неизбежна. При этом он выразил уверенность в том, что немецкая экономика способна справиться с рецессией при разумной политике центробанка.

В минувшую среду глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил о неизбежности рецессии в ФРГ, сообщает CNBC. Кроме того, он призвал немецкие власти ускорить процесс разъединения с Китаем.

Выступая на финансовом саммите во Франкфурте, Зевинг заявил, что конфликт на Украине привёл к целому ряду глобальных последствий, пишет издание. В частности, речь идёт о замедлении процесса глобализации, что, в свою очередь, приводит к нарушению системы цепочек поставок, проблемам на рынке труда и нехватке энергоресурсов. По словам Зевинга, основной причиной текущей инфляции в еврозоне является именно рост цен на энергоносители.

«Как итог, мы уже не сможем предотвратить рецессию в Германии. Однако мы уверены в том, что наша экономика достаточно прочна, чтобы справиться с рецессией — при условии, что центробанки будут действовать быстро и решительно», — приводит издание слова главы Deutsche Bank. Зевинг также отметил, что чем дольше будет длиться период инфляции, тем выше будет потенциал для социальных конфликтов.

Кроме того, Зевинг заявил о необходимости снизить зависимость ФРГ от Китая. По его мнению, усиливающаяся изоляция КНР и растущие противоречия между Пекином и Вашингтоном становятся значительным фактором риска для немецкой экономики.