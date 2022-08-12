Handelsblatt: красный уровень опасности — риск рецессии в Германии остаётся высоким

В Германии сохраняется «красный уровень опасности»: риск рецессии снизился лишь с 58,1% в начале июля до 57,8% в настоящее время, сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследование Института макроэкономики и изучения конъюнктуры (IMK). Небольшое снижение сможет обеспечить улучшение условий финансирования, однако экономические и потребительские настроения в Германии становятся всё хуже. Потеря покупательной способности, проблемы с цепочками поставок и геополитическая неопределённость грозят вызвать в стране рецессию уже в ближайшие месяцы.

«Потеря покупательной способности, проблемы с цепочками поставок, геополитическая неопределённость»: исследование, опубликованное в четверг Институтом макроэкономики и изучения конъюнктуры (IMK), показывает, что опасность рецессии в Германии остаётся высокой. Наблюдается лишь незначительное снижение риска с 58,1% в начале июля до 57,8% в настоящее время, пишет Handelsblatt.

Таким образом, по мнению исследователей, использующих «систему светофора» в качестве механизма раннего предупреждения, в Германии сохраняется «красный уровень опасности». Это по-прежнему свидетельствует об остром риске рецессии в ближайшие месяцы.

Незначительное снижение обусловлено улучшением некоторых финансовых показателей — например, ростом цен на акции в июле. Кроме того, несколько снизились премии за кредитный риск, назначаемые компаниям на основе кредитных дефолтных свопов (на основе страхования на случай дефолта. — ИноТВ).

Это должно обеспечить некоторое улучшение условий финансирования. С другой стороны, экономические и потребительские настроения в Германии ухудшились, что не позволило значительно снизить вероятность рецессии.

«Сегодняшние результаты подкрепляют требование не затягивать с целевым уменьшением налогового бремени, — подчеркнул научный руководитель IMK Себастьян Дуллиен. — В частности, дополнительный сбор за природный газ с октября и истечение срока временных мер в сентябре продолжат стимулировать инфляцию».

Кроме того, исследователи предполагают, что, если не будут приняты необходимые контрмеры, Германии грозит серьёзное снижение покупательной способности домохозяйств во второй половине года.

Во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом экономика Германии переживала не рост, а стагнацию. «Сложные глобальные экономические условия, вызванные непрекращающейся пандемией коронавируса, нарушением цепочек поставок, ростом цен и конфликтом Украине чётко отражаются на экономическом развитии», — констатировало Федеральное статистическое ведомство. Под рецессией понимается снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд, отмечает Handelsblatt.