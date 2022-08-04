Le Figaro: энергетический кризис в Европе ставит под сомнение гегемонию Германии

Энергетический кризис в Европе угрожает разрушить экономическую модель Германии, сделавшую страну ведущей державой в Европе, отмечает в интервью Le Figaro экономический обозреватель Жан-Мишель Катрепуан. По словам эксперта, сегодня пришёл черёд других европейских стран спасать германию от кризиса, но делать это партнёры по блоку должны на своих условиях.
Текущий энергетический кризис в Европе ставит под сомнение экономическую модель Германии, основой которой была ставка на российский газ вместо атомной энергии и большая доля промышленного производства в экономике, констатирует в интервью Le Figaro экономический обозреватель Жан-Мишель Катрепуан. С его точки зрения, сегодняшнее положение способно положить конец немецкой гегемонии в Европе.
Если бы экономика Франции была более «здоровой», это могло бы стать поворотным моментом для континента, считает журналист. Однако занять место Берлина Парижу мешает огромный дефицит торгового баланса и значительный внешний долг, а кроме того, многолетнее нежелание развивать атомную энергетику и отказ от промышленности. Сегодня другие европейские страны могли бы прийти на помощь Германии, однако взамен им стоит потребовать от Берлина продления работы последней немецкой АЭС, которая могла бы обеспечить страну энергией на зиму, считает собеседник газеты.
Тем временем, пока механизмы европейской солидарности работают неслаженно: Венгрия ведёт переговоры о заключении особых соглашений с Россией, а Испания с Португалией намерены добиться для себя особых условий в рамках общеевропейского плана экономии энергии, подчёркивает эксперт. «Однако де-факто механизм солидарности уже существует: мы фактически покупаем электроэнергию у немцев, которая, кстати, поступает с угольных электростанций», —замечает он.
«Мы видим, что эта солидарность имеет изменяемую геометрию. Достаточно вспомнить, как относились к грекам во время кризиса, в особенности немцы и господин Шойбле. Но мы, очевидно, не можем обращаться с Германией так, как обращались с греками», — констатирует Катрепуан.
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