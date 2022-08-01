Для того чтобы обеспечить немцев энергией этой зимой, Берлину необходимо отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России и запустить «Северный поток — 2», заявил лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла. По его мнению, граждане ФРГ не должны расплачиваться за «фатальные политические решения» властей. Точечные же меры правительства по компенсации дополнительных расходов носят чисто «косметический характер», подчеркнул немецкий политик.

Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал Берлин изменить свою энергетическую и экономическую политику и отказаться от антироссийского курса, сообщает Freie Welt. Он также осудил план правительства по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября.

«Правительство постепенно открывает перед гражданами истинный масштаб своих фатальных политических решений», — объяснил немецкий политик. По его словам, на потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которым неожиданно пришлось закупать дорогие альтернативы российскому голубому топливу.

Издержки могут увеличиться на €1000, а для многих частных домохозяйств это неподъёмная сумма. Точечные же меры властей по компенсации дополнительных расходов носят чисто «косметический характер», подчеркнул Хрупалла: «Несчитаное число граждан, у которых уже заканчиваются деньги, ввергают в ещё большую бедность».

По мнению лидера АдГ, для обеспечения немцев энергией этой зимой нужно не распределение газа, а фундаментальная смена курса: «Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск «Северного потока — 2» не должен быть табу. К тому же цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее разгрузить граждан и экономику с помощью резкого снижения налогов на энергию, доход и добавленную стоимость. Только так получится избежать энергетической и социально-политической катастрофы этой осенью».