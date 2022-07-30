Libération: в Германию «вернулись 90-е», а власти ждут народные протесты

Жителям Германии уже приходится экономить на еде и бытовой химии, компании сокращают объёмы производства, страна стоит на грани рецессии, пишет Libération. Но самый большой шок наступит в октябре, когда немцы получат новые счета за газ. Власти опасаются, что тогда в стране начнутся антисистемные протесты, тем более что в городах Восточной Германии люди уже выступают за снятие антироссийских санкций.

Немецкая экономика оказалась в отстающих, пишет в своей статье Libération. Автор статьи сравнивает нынешнюю ситуацию с 1990-ми, когда Германия только-только объединилась.

Во втором триместре этого года Германия показывает один из худших экономических результатов в зоне евро. На этом фоне другие страны ещё неплохо справляются, средний рост экономики по зоне евро составил 0,7%. Но Германия находится на грани рецессии. Эксперты объясняют это ростом цен на энергоносители, что через эффект домино распространилось по всей экономике. Из-за этого внутренний спрос продолжает падать.

Инфляция в Германии рекордная, поэтому немцы стараются экономить на всём, чём могут, пишет автор статьи. В октябре их счёт за газ может вырасти втрое. И такая перспектива заставляет немцев менять свои привычки потребления. Например, они стали экономить на еде и бытовой химии.

«Мрачная» атмосфера царит и на предприятиях. Деловой климат упал в июле до самого низкого за два года уровня. При этом мировая экономика всё ещё страдает от последствий пандемии, из-за которой нарушены каналы поставок. Впервые с момента объединения Германии торговый баланс в мае показал отрицательный результат. Для страны, которая 20 лет занимается экспортом, это шок. По данным немецкой статистики, каждое десятое предприятие Германии уже сократило объёмы производства.

Такая ситуация сильно беспокоит и соседей Германии, поскольку они зависят от немецкой конъюнктуры. Как пишет автор статьи, никто не забыл поговорку из 1990-х: «Когда Германия чихает, болеет вся Европа».

Впрочем, правительство Германии ещё надеется окончить год с показателем роста экономики более 2%. Однако, как пишет автор статьи, Олаф Шольц понимает, что это зависит от доброй воли Москвы. Если Путин окончательно перекроет газ, ВВП Германии упадёт на 4-5%, отмечают эксперты. Это примерно те же показатели, что были в разгар пандемии в 2020 году.

Что точно понятно, так это то, что «второе экономическое чудо» эпохи Меркель закончилось. Нынешний кризис поставил под сомнениех всю модель экономики Германии, которая строится на потреблении дешёвого российского газа и на экспорте товаров на глобальный рынок. Так, каждая третья машина Volkswagen, BMW и Mercedes шла в Китай — этот рынок сильно спасал немецких производителей.

Но такая зависимость не здоровая, предупреждают эксперты. И потому непонятно, как в этом контексте властям удастся вернуться к отказу от закредитованности, благодаря которому Германия добилась в своё время результатов.

В итоге власти опасаются социального возмущения, даже выступлений против системы, которые могут взять на вооружение крайне правые силы. Считается, что самый острый кризисный период придётся на октябрь, когда немцы впервые получат счета за газ с новыми тарифами. Те, кто в 2015 году выступал против беженцев, в 2020 году — против вакцин, теперь обретут новое занятие. Они уже по понедельникам выходят на улицы некоторых городов Восточной Германии, требуя отказа от антироссийских санкций.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже отметила, что вскоре мы можем снова увидеть народные волнения в случае полного прекращения поставок российского газа. «На данный момент никто не знает, какого масштаба достигнет этот социальный кризис. Всё будет зависеть от Владимира Путина», — делает вывод Libération.