Spectator: немецкий энергетический кризис — это тревожный звонок для Великобритании

Из-за сокращения поставок российского газа Германия погружается в тяжёлый энергетический кризис, а весь ЕС вынужден спасать Берлин от «национального позора». Как пишет The Spectator, это коснулось бы и Великобритании, если бы страна осталась в Европейском союзе, поэтому ситуация в Германии должна быть предупреждением для Лондона, которому необходимо заняться диверсификацией энергетики.

Во время кризиса еврозоны весь юг Европы отправился с протянутой рукой к Германии, чтобы предотвратить национальное банкротство, однако прошло всего десятилетие, и вот попрошайничает уже Берлин. Как пишет The Spectator, ЕC нехотя согласился сократить потребление газа этой зимой на 15%, чтобы немецкие заводы не остановились, а немецкие граждане не замёрзли. Тем временем российский государственный энергетический гигант «Газпром» в очередной раз пригрозил сократить прокачку газа, так что Германии светит лишь пятая часть того, что она получала до украинского конфликта.

Как отмечает издание в редакционной статье, правительство Германии подсчитало: чтобы пережить зиму, ей необходимо заполнить хранилища на 80%. Испанские и итальянские заводы и семьи фактически согласились потреблять меньше газа, чтобы поддержать экономику Германии. Правда, некоторым членам ЕС всё же подарили немного свободы: так, Испания выторговала себе сокращение всего на 7%. Исключения также коснулись Ирландии, Мальты и Кипра — они не подключены к европейской газовой сети напрямую. Но остальную Европу явно втягивают «в миссию по спасению Германии от национального позора».

«Оправданий, почему он оказался в таком положении, у Берлина нет. Ещё 20 лет назад можно было поверить, что Путин рано или поздно приведёт свою страну в сообщество западных демократий. Со временем демократические надежды развеялись, но Германия усугубляла свою зависимость от российских энергоносителей. Кроме того, три оставшиеся немецкие АЭС закрылись как раз тогда, когда российские танки скопились у украинских границ. А теперь расплачиваться за немецкую близорукость просят остальную Европу», — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что это коснулось бы и Великобритании, если бы страна осталась в ЕС, поэтому ситуация в Германии должна быть предупреждением для Лондона. Стране необходима диверсификация энергетики. Для этого придётся использовать по полной программе газ и нефть Северного моря, а также метод гидроразрыва. Нельзя полностью полагаться и на шаткую энергию солнца и ветра, пока не появятся более надёжные способы хранения. Также Великобритании необходимы безотказные источники ископаемого топлива.

Но Великобритания, заключает The Spectator, не должна злорадствовать от бедственного положения Берлина. Экономическая и политическая мощь Германии — в общих интересах, не в последнюю очередь как противовес путинской России.

«Германия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров Великобритании, но сегодня ей грозит верная рецессия, а евро снова оказался под давлением. Во время европейского долгового кризиса можно было искать спасения в мощной немецкой экономике. Сегодня этой возможности больше нет», — подводят итог авторы материала.