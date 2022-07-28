Welt: мэры с острова Рюген призвали Берлин всё-таки запустить «Северный поток — 2»

«Мы считаем, что выбранный федеральным правительством путь отказа от российских энергоносителей не является правильным», — написали в письме правительству Берлина мэры семи городов на острове Рюген. Как сообщает Die Welt, политики призывают использовать «Северный поток — 2» для обеспечения надёжного энергоснабжения и энергетической безопасности.

Политики с острова Рюген обратились к правительству земли и федеральному правительству с предложением использовать вызывающий споры балтийский газопровод «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Die Welt. Письмо, которое имеется в распоряжении агентства DPA, подписали семь мэров местных городов. По словам мэра Засница Франка Крахта, впоследствии его подписали ещё несколько муниципалитетов.

Речь не идёт о том, чтобы запустить «Северный поток — 2» «через силу». Это в большей степени вопрос постоянной энергетической безопасности, сказал Крахт. Если, например, возникнут технические трудности с обеспечением поставок через «Северный поток — 1», необходимо будет найти новые пути. Одним из возможных вариантов является «Северный поток — 2».

Неделю назад президент России Владимир Путин вновь заговорил о газопроводе «Северный поток — 2». Он может быть введён в эксплуатацию, сказал лидер Кремля в связи с сокращением поставок через «Северный поток — 1». Правительство Германии отвергает такую возможность. «Северный поток — 2» не был одобрен, процедура сертификации была остановлена в феврале, напоминает издание.

Министр экономики Германии Роберт Хабек во вторник заявил, что Кремль хочет использовать высокую цену на газ, чтобы разрушить солидарность в Европе и добиться разрешения на строительство «Северного потока — 2».

Что касается спецоперации России на Украине, в письме мэров Рюгена говорится, что они осуждают «этот акт войны самым решительным образом». Тем не менее важно взвесить, насколько велик может быть ущерб для населения и экономики своего собственного региона.

По словам Крахта, письмо было направлено в государственную канцелярию Шверина и федеральному министру экономики Роберту Хабеку. «Мы придерживаемся мнения, что выбранный правительством Германии путь отказа от российских энергоносителей не является правильным», — подчеркнули политики в своём обращении. Для того чтобы в достаточной степени гарантировать энергетическую безопасность, особенно в отношении поставок газа, они рекомендуют использовать «Северный поток — 2» в дополнение к «Северному потоку — 1».

В документе также говорится об опасениях по поводу планов правительства Германии в отношении поставок газа и необходимой для этого инфраструктуры. Планируемые сейчас альтернативы потребуют огромных денежных и временных затрат. Запланированное расширение ветряной энергетики подвергается критике.

Помимо подписи Крахта, на письме от середины июля стоят подписи ещё шести глав администраций, включая Аню Рацке из Бергена и Райнхарда Лидтке из Зеллина.