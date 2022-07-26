Spiegel: жена Шрёдера рассказала об истинной цели его визита в Москву

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву в воскресенье — по его словам, «в отпуск на несколько дней». Однако, как сообщила его жена в ответ на вопрос немецкого журнала Der Spiegel, в действительности Шрёдер приехал в российскую столицу для проведения переговоров по энергетической политике.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве, как подтвердила его жена немецкому журналу Der Spiegel. «Да, это так», — ответила Соён Шрёдер-Ким на соответствующий вопрос издания.

Как сообщили в понедельник телеканалы RTL и N-TV, один из репортёров встретил экс-канцлера в Москве. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город», — сказал Герхард Шрёдер.

На замечание журналиста о том, что неподалёку находится штаб-квартира российской нефтяной компании «Роснефть», Шрёдер ответил: «Неужели? О да, это так, вы правы». Теперь жена бывшего главы правительства Германии Шрёдер-Ким заявила Der Spiegel: «Он не в отпуске, а проводит переговоры по энергетической политике в Москве».

Как стало известно изданию из другого источника, Шрёдер прибыл в Москву в воскресенье и уже в этот вторник снова уезжает. Он въехал в страну через Баку. По некотором сообщениям, переговоры посвящены поставкам газа по газопроводу «Северный поток — 1». Пока неясно, с кем бывший канцлер Германии планировал встретиться в Москве.

Официально Шрёдер последний раз ездил в Москву в марте, чтобы обсудить Украину с Владимиром Путиным. Вопрос о том, была ли у него запланирована встреча с российским президентом и на этот раз, остаётся открытым. «Встреча не планируется, но мы не исключаем возможности контактов», — заявил ранее представитель Кремля, который также подтвердил присутствие Шрёдера в Москве.

В интервью две недели назад бывший канцлер отметил, что Путин определённо заинтересован в решении проблемы путём переговоров.

Как напоминает Der Spiegel, в мае Шрёдер решил отказаться от должности в наблюдательном совете «Роснефти», а также заявил, что откажется от предложенной ему должности в наблюдательном совете российской газовой компании «Газпром». Тем не менее экс-канцлера продолжают критиковать за то, что, несмотря на отказ от этих должностей, он не дистанцировался от России. Совсем недавно министр здравоохранения Карл Лаутербах, среди прочих, призвал исключить Шрёдера из СДПГ.

Через несколько дней арбитражный комитет СДПГ в Ганновере примет решение о возможном исключении экс-канцлера из партии — вероятно, уже в первую неделю августа. После этого заинтересованные стороны могут в течение двух недель подать апелляцию, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.