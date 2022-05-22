Spiegel: уход Шрёдера из «Роснефти» может обезоружить сторонников санкций против экс-канцлера

В Социал-демократической партии Германии подчёркивают, что решение экс-канцлера Герхарда Шрёдера об уходе из «Роснефти» никак не повлияет на ведущееся против него разбирательство. Шрёдер, вероятно, продолжит терять свои привилегии, а руководство СДПГ будет и дальше пытаться «вышвырнуть его из партии», пишет Der Spiegel. Однако этот шаг может как минимум выбить оружие из рук тех, кто хочет добиться санкций против экс-канцлера. Ослабляя деловые связи с Россией, Шрёдер лишает их требования юридических оснований.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер «переживает непростые времена». В четверг комитет по бюджету бундестага решил, что Шрёдера необходимо лишить части привилегий бывшего канцлера. В пятницу отделение Социал-демократической партии Германии в Ганновере, к которому приписан экс-канцлер, объявило, что переговоры по вопросу исключения 78-летнего политика из партии начнутся в середине июня, сообщает Der Spiegel.

Кроме того, в пятницу было объявлено, что Шрёдер уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть». В компании на решение Шрёдера отреагировали «довольно немногословно». В пресс-релизе отмечается, что Шрёдер сообщил о «невозможности продления своих полномочий».

О причинах его решения пока можно только догадываться. Хочет ли он просто защитить себя или его терпение по отношению к России «постепенно подходит к концу», пока остаётся неясным. Однако этот шаг может как минимум «выбить оружие из рук» тех, кто хочет добиться принятия мер против бывшего канцлера.

После начала российской спецоперации на Украине на Шрёдера оказывалось сильное давление. Социал-демократ считается близким доверенным лицом президента России Владимира Путина и уже много лет лоббирует интересы российских газовых компаний. Несмотря на украинский кризис, Шрёдер удержался на своём хорошо оплачиваемом посту. Руководство СДПГ при этом дистанцировалось от Шрёдера, настоятельно рекомендовав ему покинуть партию.

С уходом с поста в «Роснефти» активность Шрёдера в России не заканчивается: бывший канцлер занимает должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, в ближайшие недели он должен стать членом совета директоров «Газпрома». Однако после своего решения об уходе из «Роснефти» трудно представить, что он продолжит придерживаться этого плана. Годовое общее собрание акционеров «Газпрома» назначено на 30 июня.

В СДПГ подчёркивают, что решение Шрёдера никак не повлияет на ведущееся против него разбирательство. По мнению депутата бундестага от СДПГ Ральфа Штегнера, это было «хорошее решение», хоть и «запоздалое». Но поскольку бывший канцлер по-прежнему имеет деловые связи с Россией, ничего не изменится. Другими словами, Шрёдер, вероятно, продолжит терять свои привилегии. И руководство СДПГ всё ещё стремится «вышвырнуть его из партии».

При этом неясно, можно ли вообще в таком случае применять санкции. Комитет по бюджету уже принял официальное решение о лишении Шрёдера полагающихся ему офисных помещений в бундестаге для работы его бюро и ставок его сотрудников, поскольку его функции в российских нефтегазовых компаниях противоречат обязанностям бывшего канцлера. Однако Шрёдер заявил, что намерен добиться пересмотра этого решения в суде. Чем сильнее Шрёдер сокращает свои деловые контакты с Россией, тем острее встаёт вопрос о том, можно ли его вообще лишать каких-либо привилегий.

Исход процесса исключения из партии также неизвестен. Первое слушание должно состояться 15 июня в арбитражной комиссии отделения СДПГ в Ганновере, возможно даже в присутствии бывшего канцлера. Если в тот день не будет принято никакого решения, обсуждения могут продолжиться через неделю.

Однако в конечном итоге, по оценкам руководства СДПГ, исключить Шрёдера из партии действительно непросто. А его уход из «Роснефти» может сделать эту попытку ещё более трудной. Потому что ходатайства о его исключении основаны, в частности, на экономических связях Шрёдера с Кремлём. Если Шрёдер ослабит эти связи, требования об исключении его из партии также потеряют значимость. Возможно, уйдя из «Роснефти», Шрёдер спас себя от чего-то более страшного.

«Создаётся впечатление, что Шрёдер надеется сохранить свои должностные регалии в бундестаге и избежать включения в санкционный список ЕС», — заявила Андреа Линдхольц, вице-председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге. По её мнению, этот шаг был «сделан слишком поздно». «Господин Шрёдер должен был отречься от Путина и его окружения сразу же после начала действий России на Украине», — подчеркнула она. По её словам, он всё ещё обязан «по-настоящему» дистанцироваться от российского руководства, пишет Der Spiegel.