N-TV: Шольц призвал Шрёдера отказаться от должностей в российских компаниях

Олаф Шольц призвал экс-канцлера Герхарда Шрёдера отказаться от должностей в российских государственных компаниях, сообщает немецкий телеканал N-TV. По словам действующего канцлера Германии, это нельзя считать вопросом частного характера. Кроме того, бундестаг проведёт проверку финансирования немецкого офиса Шрёдера.

После того как это сделало руководство СДПГ, теперь и канцлер Германии Олаф Шольц решил повысить давление и призвал бывшего председателя партии и главу правительства Герхарда Шрёдера оставить свои посты в российских государственных компаниях, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Мой совет Герхарду Шрёдеру — всё-таки уйти с этих должностей», — сказал однопартиец экс-канцлера Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF. Он подчеркнул, что этот вопрос не является приватным делом. По его словам, у политика сохраняются обязательства в связи с его государственной службой и после окончания срока полномочий. «Это обязательство не заканчивается, когда человек больше не занимает должность, но продолжает действовать дальше», — подчеркнул Шольц.

Кроме того, канцлер Германии высказался за то, чтобы проверить финансирование офиса Шрёдера из средств налогоплательщиков. «Разумеется, немецкий бундестаг займётся и этим вопросом. В любом случае, сотрудники бундестага не должны привлекаться для выполнения таких задач, которые являются результатом деятельности частного сектора», — заявил Шольц.

Бывшему канцлеру подчиняется офис с несколькими сотрудниками, отмечает N-TV. В прошлом году на личные расходы в офисе Шрёдера ушло €407 тыс. из государственного бюджета, как следует из ответа ведомства канцлера на запрос Левой партии.

В частности, речь сейчас идёт о должностях, которые Шрёдер занимает в российских энергетических компаниях «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в нефтяном концерне «Роснефть», где он возглавляет совет директоров. Кроме того, Шрёдер должен войти в совет директоров «Газпрома». Экс-канцлера уже давно критикуют за его связи с Россией. Он считается давним другом президента Владимира Путина, напоминает немецкий телеканал.

Председатели СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен в прошлую субботу в ультимативной форме потребовали от Шрёдера в письме, чтобы он оставил свои должности в российских государственных предприятиях. В четверг Клингбайль подчеркнул, что они ожидают «скорого» ответа. Шрёдер, по его словам, «полностью изолирован среди социал-демократов».

В СДПГ уже появилось первое заявление на исключение бывшего канцлера из партии, поступившее из Гейдельберга. По этому поводу Шольц никак не высказался. Однако он сказал, что не верит, что действия экс-канцлера могут нанести ущерб СДПГ. «Повредит ли это СДПГ, когда каждый знает, что мы с этим не согласны, — этого я не знаю. Надеюсь, что нет. И я не верю, что это произойдёт», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на немецком телевидении.