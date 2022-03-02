SZ: из-за связей с Россией экс-канцлер Шрёдер остался без подчинённых

Все сотрудники офиса экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера подали прошения о переводе на другие должности, сообщает Süddeutsche Zeitung. Германские СМИ сообщают, что это произошло на фоне «разногласий по поводу поведения Шрёдера в отношении действий России на Украине». Как отмечает издание, Шрёдер отказался покинуть свои посты в российских энергетических компаниях, несмотря на призывы руководства СДПГ и других партий.

Социал-демократ из Гессена Альбрехт Функ перешёл на работу в офис тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в 2003 году. До этого он работал в штабе Социал-демократической партии. В 2005 году Функ возглавил офис уже экс-канцлера Шрёдера. Он оставался рядом с ним в течение 20 лет. Любой, кто хотел связаться со Шрёдером, сначала обращался к Функу, и он всегда отвечал «быстро и услужливо». Ему часто приходилось просить проявить понимание — Шрёдер многое не хотел комментировать, но иногда он делал «невозможное возможным», пишет Süddeutsche Zeitung.

Cейчас 53-летний Альбрехт Функ покидает офис экс-канцлера, и трое других сотрудников Шрёдера хотят уйти вместе с ним. «Я могу подтвердить, что четыре сотрудника в офисе попросили вернуться к работе в других должностях», — заявил Функ. Функ отказался комментировать причины ухода. Как сообщают СМИ, увольнения произошли на фоне «разногласий по поводу поведения Шрёдера в отношении действий России на Украине». Отмечается, что Функ посоветовал Шрёдеру покинуть свои посты в российских энергетических компаниях и, несмотря на личную дружбу с Владимиром Путиным, дистанцироваться от российского президента.

Если это так, это значит, что Шрёдер постепенно «останется в одиночестве». На выходных председатель СДПГ Ларс Клингбейл призвал Шрёдера взять на себя ответственность за свои поступки. «Бывший канцлер не может действовать полностью как частное лицо. Особенно в такой ситуации, как нынешняя», — написал он на своей странице в Facebook. Клингбейл считается доверенным лицом экс-канцлера. Во время последней избирательной кампании Клингбейл был единственным политиком СДПГ, которого поддержал Шрёдер.

Прошение Функа о переводе на другую должность направлено в Ведомство федерального канцлера. Пока неизвестно, поступят ли в распоряжение Шрёдера новые сотрудники. Формально решение принимает глава ведомства Вольфганг Шмидт, обычно после консультации с экс-канцлером. Однако поиск новых кадров может быть затруднён из-за массовой критики Шрёдера и его отношения к Путину. Расходы на офис экс-канцлера в прошлом году составили €407 тыс.

При этом экс-канцлер всё-таки выступил с критикой действий России на Украине. Однако в отличие от других ведущих европейских политиков, работающих в российских компаниях, он не отказался от своих постов в совете директоров компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2» или в совете директоров нефтяной компании «Роснефть». Кроме того, Шрёдер, видимо, не собирается отказываться и от места в списке кандидатов в члены совета директоров российской компании «Газпром».

В прошлый четверг Шрёдер призвал Россию «как можно быстрее» закончить спецоперацию на Украине. Ответственность за ситуацию он возложил на «российское правительство». Впервые за всё время Шрёдер «дистанцировался от Путина, не назвав его по имени».

Несколькими неделями ранее в своём подкасте Шрёдер призвал Украину прекратить «бряцание оружием». Однако новые выпуски подкаста под названием Agenda пока выходить не будут. Об этом заявил бывший пресс-секретарь правительства Шрёдера Бела Анда.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая призвал председателей СДПГ Саскию Эскен и Ларса Клингбейла «пустить в ход своё влияние» и заставить Шрёдера разорвать связи с российскими компаниями. Кроме того, он потребовал лишить Шрёдера финансирования из федерального бюджета. Всё остальное, по его словам, было бы «цинично по отношению к героической борьбе за свободу наших украинских друзей».

Депутат бундестага от ХСС Себастьян Брем также приветствовал решение сотрудников Шрёдера. Они показали «больше стойкости, чем господин Шрёдер». По его словам, держась за прибыльный пост, предоставленный ему «по милости Путина», Шрёдер «потерял все нравственные ориентиры». Брем призвал закрыть офис экс-канцлера, отмечает Süddeutsche Zeitung.