Der Spiegel: «переходит все границы» — Шрёдер отверг критику Киева в адрес Германии за отказ поставлять оружие

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер категорически отверг обвинения Украины в адрес Германии за отказ поставлять ей оружие, сообщает Der Spiegel. По его словам, эта критика «переходит все границы». Он посоветовал Киеву самому перестать бряцать оружием, а стягивание российских войск у границ Украины назвал реакцией на манёвры НАТО в Прибалтике и Польше.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил в защиту своей страны, которая отказалась поставлять оружие на Украину, сообщает Der Spiegel. А критику Киева по этому поводу он категорически отверг. «Я очень надеюсь, что и на Украине наконец-то прекратят бряцать оружием, — пояснил экс-глава ФРГ. — Потому что то, что я оттуда слышу, в том числе и эти обвинения в адрес Германии из-за разумного отказа от поставок оружия, уже переходит все границы».

Шрёдер считает, что стягивание Москвой войск к границе с Украиной — это реакция на манёвры НАТО в Прибалтике и Польше: «Естественно, это оказывает влияние на образ мыслей и анализ угроз в России». Необходимо учитывать это, если вы стремитесь достичь компромисса в отношениях с Москвой, посоветовал он. При этом бывший канцлер убеждён, что Кремль не собирается вторгаться на Украину: «Я в это не верю. И я также не верю в то, что российское руководство вообще может быть заинтересовано в военном вторжении на Украину».

Шрёдер уже давно дружит с главой Кремля Владимиром Путиным, отмечает Der Spiegel. В Германии его постоянно критикуют за лоббирование интересов российских концернов «Газпром» и «Роснефть». Сам же он утверждает, что это его частное дело. В его родной социал-демократической партии также критически относятся к тому, чем Шрёдер занимается после ухода с поста канцлера.