Шрёдер: Россия уже более 50 лет является надёжным поставщиком газа в Европу

Причина нынешнего резкого роста цен на газ заключается не в намеренных действиях России, а в рыночных обстоятельствах, связанных с последствиями пандемии и погодными условиями, пишет Герхар Шрёдер в своей статье для Handelsblatt. Шрёдер подчёркивает, что Россия всегда являлась надёжным поставщиком голубого топлива и образ врага в «холодной газовой войне» ей не подходит.

Вся Европа сейчас переживает значительный рост цен на энергию, пишет экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для Handelsblatt. Как отмечает Шрёдер, возросшая цена на газ породила политические дискуссии: многие европейские политики и СМИ быстро нашли виноватых, возложив ответственность на Владимира Путина, который «закручивает газовый вентиль» и грозит Европе холодной зимой. «Кажется, никого не интересует, что это не имеет ничего общего с действительностью», — пишет Шрёдер.

По мнению Шрёдера, истинная причина роста цен на газ заключается в росте спроса, рыночных тенденциях и погодных условиях. Экс-канцлер подчеркнул, что решающее влияние на цены оказала рыночная конъюнктура, резко возросшая после перебоев с поставками, вызванных пандемией коронавируса.

В данном свете возникает вопрос, кто может поставить Европе газ по доступным ценам, пишет Шрёдер, отмечающий, что на данный момент львиная доля голубого топлива поставляется на европейскую территорию через сеть газопроводов (из таких стран, как, в частности, Россия и Норвегия). Альтернативной опцией могла бы стать закупка СПГ у США, однако ситуация с «газом свободы» сейчас такова, что рассчитывать на него не приходится, отмечает экс-канцлер: Вашингтон переориентирует свои поставки СПГ с Европы на Китай, вчетверо увеличив свой экспорт в КНР в период с января по август 2021 года. «С одной стороны США требуют, чтобы Европа сократила объёмы своей торговли с Китаем, а с другой стороны они используют возможность для выгодной продажи своего газа не в Европу, а в КНР», — отмечает Шрёдер.

Что же касается ситуации на газовом рынке России, то Москва поначалу была вынуждена заполнить собственные хранилища газа из-за минувшей холодной зимы, пишет Шрёдер, отмечая, что несмотря на это экспорт российского газа достиг рекордных значений. «Россия уже более 50 лет является надёжным поставщиком газа, оставшись таким даже в период реальной холодной войны. Таким образом, России не подходит образ врага для холодной газовой войны», — пишет экс-канцлер. Политик также отметил, что ожидает стабилизации на рынке газа в ближайшее время.

Рассуждая о роли нового газопровода «Северный поток — 2», Шрёдер подчёркивает, что для Европы будет лучше иметь как можно больше новых газопроводов. Причиной тому является не только надёжность и меньшая стоимость в сравнении с СПГ, но и тот факт, что газ поможет Европе в снижении выбросов углекислого газа.