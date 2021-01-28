Шрёдер: Германия — не 51-й штат США, а европейские ценности — не мерило всех вещей

«Немцы — партнёры США, а не те, кто за ними следует», заявил в интервью T-Online бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он осудил американцев за недружественные действия по отношению к ФРГ, а экс-главу Белого дома Дональда Трампа — за «ярко выраженное пренебрежение» к Евросоюзу и особенно к канцлеру Ангеле Меркель. Брюссель же он призвал не относиться свысока к Москве.

Кризисы сотрясают мир, а политики не справляются со своими обязанностями, ярким примером чему служит бывший глава Белого дома Дональд Трамп, рассказали в интервью T-Online бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и немецкий историк Грегор Шёлльген. По словам экс-главы ФРГ, американского президента «волновало не решение проблем, а игра на публику»: «В экономической политике Трамп с помощью бессмысленных пошлин подстегнул пагубную конкуренцию между США и Европой. К тому же он демонстрировал ярко выраженное пренебрежение к Европейскому союзу и особенно Германии. Это было неприемлемо. Отвратительно то, как он обращался с канцлером Германии. Американский президент не должен так себя вести. Обращаясь с канцлером так оскорбительно, Трамп тем самым проявлял и неуважение к Германии».

При этом Шрёдер надеется, что с новым главой Белого дома Джо Байденом в отношениях ФРГ и США всё наладится и они смогут вернуться к «партнёрству на равных»: «Германия же не 51-й штат США! Некоторые в Вашингтоне, видимо, так считают. Мы немцы — партнёры США, а не те, кто за ними следует. К примеру, когда США пытаются уничтожить немецкую автомобильную промышленность пошлинами или угрожают нашим предприятиям незаконными санкциями, то это недружественные действия. Друзья так друг с другом не поступают!».

Также бывший канцлер считает, что дискуссия о необходимости увеличения оборонных расходов Германии до 2% от ВВП не имеет смысла. Для начала он советует провести тщательный анализ угроз. Шрёдер убеждён, что Германии стоит опасаться не иностранных держав, а многих других проблем, справиться с которыми с помощью военных средств не получится: «Это касается последствий глобального потепления, пандемий и катастроф, международного терроризма, а также миграции, которая возникает из-за этих процессов и приводит к расколу европейского сообщества».

Без помощи России в ликвидации всех этих угроз не обойтись, поэтому Европе нужно перестать вести себя с ней как с врагом и начать налаживать партнёрские отношения, в том числе и в сфере безопасности, призвал немецкий политик. Шрёдер подчеркнул, что с главой Кремля его связывают дружеские отношения, и в связи с этим прокомментировал слухи о дворце на берегу Чёрного моря, который якобы принадлежит российскому президенту. Он отметил, что ни разу там не был: «Но я знаю официальную резиденцию российского президента рядом с Москвой. И я вам так скажу: тот, кто называет её дворцом, очень сильно ошибается». Экс-глава ФРГ также подчеркнул, что не верит в отравление российского блогера Алексея Навального, так как ему до сих пор не были представлены никакие надёжные доказательства. Историк же Шёлльген не видит смысла в отказе от «Северного потока — 2» из-за произошедшего с Навальным. Он в шутку предложил тогда закрыть и газопровод «Ямал-Европа», а также первый трубопровод по дну Балтийского моря. «Тогда нам зимой будет довольно холодно», — заметил Шрёдер.

Бывший канцлер также прокомментировал гипотезу о том, что нынешние протесты в России могут привести к революции: «У нас уже есть опыт, когда в России происходили революции. Это ни в коем случае не должно быть целью. Россия — это огромное государство с большим количеством наций и религий. Европа также заинтересована в его стабильности». Немецкий политик напомнил об ошибках, которые Запад допустил в 90-е годы после развала Советского Союза: «Российское руководство при Борисе Ельцине было плохо проинформировано. Началась огромная волна приватизаций, олигархи обогащались за счёт государства, в то время как общественный порядок рушился. Потом президентом стал Владимир Путин и сказал олигархам: вы можете оставить себе то, что у вас есть, но не больше. Главная цель Путина заключалась в том, чтобы государство снова функционировало и могло гарантировать безопасность своих граждан».

Шрёдер считает, что несмотря на большие разногласия нынешний глава Кремля всё же заинтересован в налаживании с ЕС нормальных политических и экономических отношений. Не стоит забывать, что «мы, европейцы, и особенно мы, немцы, — не мерило всех вещей», вторит его словам Шёлльген: «Кто нам сказал, что наши ценности и критерии обязательны и для других?». К тому же он отметил, что на фоне того, что происходило в США в последние годы, у него возникли сомнения, что Запад вообще имеет право предписывать остальным, что им делать или не делать. Историк также напомнил, что расширение НАТО на Восток после развала Советского Союза и особенно вступление в альянс стран Прибалтики «превысило болевой порог» Москвы. У русских сложилось впечатление, что образ врага в лице России на Западе никуда не делся, объяснил он.

Они думают, что их окружают, подчеркнул Шрёдер: «Поэтому ни российский президент — как бы его ни звали — не отдаст Крым. Это реальность. И поэтому санкции не окажут никакого эффекта». В связи с этим он предлагает отказаться от штрафных мер и начать выстраивать с Москвой партнёрские отношения: «Всё яснее видно, что в будущем в нашем мире будут три полюса: первый, как я уже и сказал, в России, второй — в Америке, обладающей большой политической и экономической властью. Однако США будут ещё долгое время заняты собой, ведь трампизм вовсе не умер. Третий полюс будет в Азии с её лидером Китаем, но также Сингапуром, Южной Кореей и государствами Юго-Восточной Азии. То, что там происходит с экономической точки зрения, особенно в сфере развития цифровых технологий, сильно контрастирует с вялостью Европы».

Сейчас на ЕС оказывается колоссальное давление, и чтобы справиться с ним, ему нужно отказаться от «старых картин мира и мыслительных структур», а также представления о том, что Россия — это «самая большая угроза», подчёркивает Шёлльген. Тогда получится победить хаос и установить новый миропорядок. Необходимо признать «международную реальность» и быть готовым сотрудничать с государствами, которые не в полной мере соответствуют нашим ценностям, советует Шрёдер. Тот же, кто не готов этого делать, не годится для того, чтобы нести политическую ответственность. «У нас ещё есть шанс. И мы должны им воспользоваться», — заключает историк.